Приморскому коту с редким заболеванием срочно понадобился донор

Кот Геннадий, у которого нашли редкое заболевание. Фото: предоставлено Александрой.

Редкое вирусное заболевание нашли у кота в Приморье, и спасти бедное животное от кошачьей чумки и верной смерти могло лишь переливание крови. Хозяйка питомца попросила помощи в интернете, и благодаря Инстаграму случилось чудо – донор был найден спустя несколько минут после публикации поста. Кот перенес операцию, но до сих пор большую часть времени проводит в больнице под капельницами. «Комсомольской правде – Владивосток» удалось пообщаться с владелицей хвостатого, которому потребовалась срочная помощь.

НЕ МОГЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЬ

Александра Козакова 17 февраля разместила в Инстаграме клич о помощи. Женщина рассказала, что ее пушистый друг умирает и ему срочно требуется переливание крови. Плохое самочувствие у Геннадия – именно так зовут питомца – появилось из-за кошачьей чумки. Проявлять себя вирусное и редкое заболевание стало еще 13 февраля: обычно питомец мяукает у двери, когда хозяева возвращаются домой, но в этот раз их встретила только тишина:

– Смотрю, а он к еде не притронулся. У него началась рвота и длилась двое суток. Мы думали, он чем-то отравился. Утром третьего дня поехали в больницу. Нам сказали, что мы могли заразу на обуви принести, хотя мы все обрабатываем два раза в месяц и полы моем хлоркой с антисептиками. Врачи рассказали, что у него этот вирус изначально мог быть. Я понимаю, что мы сами время потеряли, но даже предположить не могли о таком страшном заболевании.

Александра поделилась, что среди ее знакомых котов ни у кого нет, и в Инстаграм она написала от отчаяния. И вот спустя пару минут после публикации поста ей позвонила женщина и предложила свою кошку.

НЕБОЛЬШИЕ ШАНСЫ

Донор найден, но возникает вполне логичный вопрос: неужели не надо проверять, совпадают ли группы крови? Женщина рассказала, что с этим получилась интересная история. Когда Александра поехала за кошкой-донором, ей позвонили и спросили, какая группа крови нужна. Именно тогда хозяйка Геннадия узнала, что у мурлык 3 группы крови.

– В клинике я спросила об этом у врача. Он рассказал, что при первом переливании можно брать любую группу, а в последующие разы делается тест на совместимость.

После переливания кот весь день был под капельницей, и вечером 17 февраля его забрали домой, и уже на следующий день питомец стал идти на поправку. Сначала он двигался ползком, а потом встал на все четыре лапы. Он начал лежать на спине, а это, по словам нашей собеседницы, значит, что у него все прекрасно.

Вот только радость хозяев длилась недолго. Совсем скоро состояние резко ухудшилось, и Геннадия вырвало кровью.

Кота вновь отвезли в клинику, и врачи положили его под капельницу. Хозяевам же сказали особо не радоваться, так как шанс того, что кот выживет, небольшой.

– Но мы все-равно надеемся. Я не думала, что у просьбы будет такой большой резонанс. Спасибо всем, кто писал, поддерживал и желал здоровья коту. Хочу также поблагодарить Людмилу Васильевну Б., которая перевела деньги. Я не знаю, как с ней теперь связаться.

По словам Александры, сейчас состояние Геннадия все еще нестабильно. Дорогое лекарство немного помогло, но кот по-прежнему находится под капельницами в больнице.

БЕЛОСНЕЖНАЯ СПАСИТЕЛЬНИЦА

Беляша, ставшая спасительницей для кота. Фото: предоставлено Александрой.

Кстати, героиню, которая поделилась своей кровью, зовут Беляша. Хозяин белоснежной красавицы Александр Русанов поделился, что семья очень переживала за кошку. Оно и не удивительно, ведь мало ли какие могут возникнуть осложнения во время операции. Но, к счастью, все прошло успешно.

– Наша малышка спасла кота.

Сейчас Беляша чувствует себя хорошо и продолжает резвиться, как и до операции.

Стоит отметить, что в комментариях под постом с благодарностью донору некоторые интересуются, а спрашивали ли разрешение у кошки, хотела ли она, чтобы ее кровь переливали.

– Мне кажется, под любой фотографией или видео есть хорошие и плохие отзывы. Иногда люди пишут всякую ересь. Но мы не обращаем внимания и живем со своим мнением. Если бы человеку понадобилось переливание, мы бы и сами стали донорами.

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