Приятные изменения ждут Русский остров до конца 2023 года

Завершить работу необходимо до середины ноября Фото: Администрация Владивостока

В столице Приморья определена компания, которая займется ремонтом дороги на Русском острове. До конца 2023 года здесь появится еще 2,3 километра асфальтированной дороги, все работы на себя возьмет «Бетон – Сервис», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В управлении дорог администрации Владивостока объяснили, что все работы выполнят на двух участках. 1,4 километра восстановят от остановки общественного транспорта «Ворошиловская батарея» в сторону поселка Экипажный и 0,9 километра – от Экипажного до поселка КЭТ.

Перед подрядной организацией стоит несколько задач: обустройство кюветов, водопропускных труб, восстановление основания дорожного полотна, установка дорожных знаков, барьерного ограждения со световозвращающими катафотами, размещение остановочного павильона, нанесение дорожной разметки и многое другое.

Завершить все эти дела необходимо до середины ноября. В ближайшие дни компания подпишет с администрацией города контракт и специалисты отправятся на место.

Отметим, ранее здесь появилось восемь километров нового асфальта на дорогах, ведущих в поселки Поспелово и Парис, а также дорога на Экипажной. Затем была сделана трасса до Ворошиловской батареи протяженностью 1,3 километра и начат ремонт дорожного участка к поселку Экипажному, в прошлом году заасфальтировали 2,7 километра. Инициативу к этим изменениям проявили губернатор Приморья Олега Кожемяко, глава Владивостока Константин Шестаков, их поддержал полпред в ДФО Юрий Трутнев. Следующий этап – дороги на Подножье и к Рынде.

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