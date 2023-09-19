За переселение из аварийного жилья с приморцев потребовали полмиллиона рублей

Прокуратура разбирается в том, что произошло. Фото: Александр ГЛУЗ

Жительница Уссурийска заявляет, что с нее, как с переселенца из аварийного дома, потребовали доплату в 560 тысяч рублей. Обсновали это вот так: ее новая квартира якобы оказалась больше старой. Более того, по словам девушки, заветную жилплощадь она получила лишь спустя три года, когда решилась написать письмо президенту России Владимиру Путину. Ситуацией заинтересовалась уссурийская городская прокуратура, организована проверка, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«После письма Владимиру Владимировичу спустя месяц нам купили квартиру, но еще два месяца мы ждали ключи от нее. Сейчас с нас требуют деньги, но я работаю юристом и знаю, что Верховный суд уже давно отменил доплату с собственников, которые являются переселенцами с аварийного жилья. В администрации пообещали посмотреть мое обращение, я хотела поговорить с главой города, но сказали, что приемов на ближайшее время нет, а после опять пришло письмо, что квартиру оформят на нас лишь в случае доплаты», – рассказал жительница Уссурийска.

Редакция связалась с пресс-службой администрации города, там нам рассказали, что с девушкой уже встретились, и она осталась довольна результатом беседы. Подробности сообщат позже. А пока городская прокуратура разбирается в том, что произошло. Кстати, «КП» узнала разницу в «метрах», за которую стоит доплатить. Аварийное жилье семьи имеет площадь 78 «квадратов», новое – 82. Получается 125 тысяч рублей за квадратный метр.

«Мы дадим принципиальную оценку исполнению требований жилищного законодательства при переселении граждан из ветхого и аварийного жилого фонда и примем исчерпывающий комплекс мер реагирования», – заявили в ведомстве.

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