«Сериал об особенной девушке»: на Камчатке снимают драму «Саша Уголек» с Настей Ивлеевой

Главную роль исполнит телеведущая Анастасия Ивлеева. Фото: Правительство Камчатского края

На Камчатке продюсерская компания шоумена, режиссера Александра Цекало приступила к съемкам сериала. Его создают по заказу компании «Среда», которая известна своими сериалами «Метод», «Мажор», «Нулевой пациент». По плану работы должны завершиться в конце сентября. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

В главных ролях кинокартины «Саша Уголек» снимутся телеведущая Анастасия Ивлеева и актер Алексей Филимонов.

Съемки проводятся в разных локациях: в средней школе №1, лицее №21, международном аэропорту «Елизово», частных домах, на Халактырском пляже и на многих других территориях. По словам исполнительного продюсера проекта Павла Иващенко, подбор мест начался еще в начале мая и проводился на протяжении лета, а в сентябре на Камчатку прилете вся группа вместе с оборудованием, чтобы начать работу:

«Запланировано порядка 10–11 смен. Локации разные, практически все видовые и показывающие красоту Камчатского края».

Выход сериала запланирован на следующий год.

Что касается сюжета, то история расскажет о родившейся на Дальнем Востоке девочке, с которой в детстве случилось несчастье, в четыре года она получила 50% ожог тела.

«Как правило, люди с такими проблемами, с такой бедой замыкаются, становятся закомплексованными, а здесь история о том, как она нашла в себе силы уехать в Москву, начать свой пусть с ощущением своей неповторимости, особенности. Сериал имеет не только драматические линии, но и различные другие, задевающие зрителя за живое», – добавил Павел Иващенко.

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