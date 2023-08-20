«Устранить несправедливость»: в столице Приморья сняли фильм про героя-матроса Алдара Цыденжапова

Фильм также снимали в Бурятии. Фото: Татьяна ГЛАГОЛЕВА

Отсек эскадренного миноносца «Быстрый», где в 2011 году совершил свой подвиг 19-летний матрос Алдар Цыденжапов, полностью воспроизвели в масштабе один к одному в съемочном павильоне. Благодаря работе инженеров и консультанту фильма контр-адмиралу Евгению Сироте, зрители смогут увидеть самую полную картину того чрезвычайного происшествия. Подробности -в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Режиссер фильма «9 секунд» Олег Штром рассказал, что съемочная группа побывала на эсминце и видела те самые отсеки, где все происходило. Съемки вели непосредственно на «Быстром»:

«Для того, чтобы соблюсти все меры безопасности и сделать это достоверно, мы построили в павильоне точную копию машинного отделения эсминца «Быстрый». И в нем будем два дня работать, отснимем два эпизода. Первый – это про ремонт, а второй – непосредственно про совершение Алдаром того самого подвига, который длился 9 секунд и благодаря чему были спасены 348 человек экипажа и корабль».

По сценарию были пожары, взрывы, пар и безопасность актеров обеспечивали сотрудники МЧС. Пока главный герой готовился к работе, режиссер поделился, что ему не составило большого труда найти исполнителя главной роли. Бато Шойнжонов – земляк Алдара и хорошо знает, за что тот получил звание Героя России.

«Наш герой играет в спектакле «9 секунд» в бурятском академическом театре драмы главную роль. Да, это спектакль совершенно другой, он основан на бурятских традициях, на музыке, но персонаж тот же. Многие жители нашей страны, в том числе, во Владивостоке, не знают, почему из бухты выходит корабль Алдар Цыденжапов, чьим именем он назван, и кто был этот 19-летний мальчишка. Вот мы эту несправедливость хотим устранить», – рассказал Олег Штром.

Съемочная группа побывала на эсминце. Фото: Татьяна ГЛАГОЛЕВА

Исполнитель главной роли Бато Шойнжонов рассказал, что узнал о подвиге земляка в 11 лет:

«Тогда все жители Бурятии говорили об этом и нам в школе рассказывали о поступке, который совершил Алдар Цыденжапов. Мне сейчас 24, а ему было 19 лет. Это возраст, когда вся жизнь впереди. И он мог убежать, но выполнил свой долг, остался, докрутил этот вентиль и спас больше трех сотен жизней своих сослуживцев. Я считаю, что такой подвиг не должен забыться».

Когда Бато предложили сыграть главную роль в фильме, он почувствовал огромную ответственность:

«Вжиться в эту роль пришлось полностью. Пройти всю «учебку», которую бойцы проходят за полгода, а мы сделали это буквально за три дня: тушили пожар, заходили в воду, в бассейн».

Со времен Великой Отечественной войны ни один матрос не получал звание Героя, потому режиссер Олег Штром отмечает, что героизм сверстников станет хорошим примером для молодых мальчишек и девчонок.

О поступке Алдара Цыденжапова, которого сейчас невероятно любят, уважают и помнят все офицеры и служащие ТОФ, режиссер Олег Штром и продюсер фильма Юрий Обухов узнали во время съемок фильма «Нахимовцы». Идею поддержали в руководстве компании «Каро продакшн». Вскоре был готов сценарий, куда вошли воспоминания родственников, учителей и друзей Алдара Цыденжапова.

В фильм включили воспоминания родственников, учителей и друзей Алдара Цыденжапова. Фото: Татьяна ГЛАГОЛЕВА

Продюсер фильма Юрий Обухов отметил, что снимает уже вторую картину во Владивостоке и для него это настоящее удовольствие. Все возникающие на проекте вопросы решаются практически мгновенно, поддержка оказывается, как со стороны командования ТОФ, так и со стороны правительства Приморского края и администрации Владивостока.

«Мои мастера говорили, что, если у тебя получилось 60% от задуманного, ты уже победитель. Пока на уровне съемочного процесса, осталось совсем немного, я понимаю, что благодаря усилиям жителей Владивостока, ТОФ, нашей группы, актеров, реализовано по крайней мере 85%. Что-то всегда хочется улучшить, переделать, доделать, но, когда есть такая основа, значит, я просто обязан сделать настоящее мощное, хорошее кино, которое будет принято зрителями», – заявил режиссер Олег Штром.

Актеры полностью вживались в роль. Фото: Татьяна ГЛАГОЛЕВА

Справка «КП»:

19-летний матрос Алдар Цыденжапов 24 сентября 2010 года предотвратил крупную аварию на эсминце «Быстрый» ТОФ и спас 348 человек экипажа. В тот день в машинном отделении корабля вспыхнул пожар. Алдар около девяти секунд перекрывал вентиль подачи топлива, а после смог самостоятельно выбраться из горящего отсека. Матрос получил сильнейшие ожоги и через 4 дня скончался в больнице. До окончания службы Алдару оставалось меньше месяца. За совершенный подвиг президент России присвоил матросу звание Героя Российской Федерации посмертно.

25 декабря 2020 года во Владивостоке подняли военно-морской флаг на корвете проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», который был назван в честь матроса.

Съемки фильма «9 секунд» проходили в двух субъектах РФ. В Республике Бурятия и в Приморском крае. Зритель сможет увидеть несколько уникальных объектов ТОФ, а также эсминец «Быстрый», где проходил службу Алдар Цыденжапов. В съемках принимали участие профессиональные актеры, служащие ТОФ и журналисты. Финальные сцены фильма сняты в действующем отделении Госпиталя ТОФ во Владивостоке. Премьера фильма планируется на 24 сентября 2024 года. В день, когда Алдар Цыденжапов совершил свой подвиг.

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