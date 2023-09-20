Во Владивостоке вторые сутки продолжаются поиски пропавшего семилетнего мальчика

Мальчика ищут в подвалах, у мест, где собираются подростки, в магазинах и ТЦ. Иллюстрация из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поисковики и полицейские просят помочь в распространении информации. Во Владивостоке пропал несовершеннолетний мальчик. Накануне, 19 сентября 2023 года, 7-летний Богдан Б. вышел из дома на Котельникова, 6, утром, и с тех пор его местоположение остается неизвестным.

В поисках ребенка задействованы сотрудники ведомств и волонтеры из «Примпоиска». Они проверяют места, где могут собираться подростки, а также подъезды, подвалы и чердаки.

Приметы мальчика: рост 125 см, среднее телосложение, светлые короткие волосы и родинка на левом веке. Он был одет, предположительно, в шорты и футболку и нес с собой школьный рюкзак с изображением робота.

Семилетний Богдан Б. Фото: ПСО «ПримПоиск»

Уточняется, что пропавший мальчик живет в Хасанском районе, находился в гостях у родственников во Владивостоке, об этом сообщили в прокуратуре Приморского края. По предварительным данным «КП», Богдана привезли во Владивосток, чтобы он мог увидеть маму. Она уже месяц лежит в больнице в краевой столице. Мальчик практически не знает город, лишь однажды был на экскурсии.

«Надзорное ведомство начало проверку, по результатам которой даст оценку исполнению требований закона в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – уточнили в прокуратуре.

Фото: ПСО «ПримПоиск»

Если у вас есть информация, которая может помочь в поисках, просьба обращаться в любой отдел полиции Владивостока или звонить по номерам 02, 102 (с мобильного). ОБНОВЛЕНИЕ Мальчика, похожего на пропавшего Богдана, заметили в одном из магазинов на Баляева. Он попал на камеры наблюдения.

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