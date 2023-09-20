Во Владивостоке завершены поиски семилетнего мальчика

Ребенка искали с 19 сентября. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Поиски семилетнего мальчика во Владивостоке завершены. Ребенка заметил неравнодушный житель города, он остановил несовершеннолетнего и позвонил в полицию, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ребенка искали с 19 сентября. Утром он вышел из дома на Котельникова, 6, и с тех пор его никто не видел. Где все это время был школьник, пока неизвестно. Позже полиция поделится подробностями произошедшего. В ближайшее время ребенок будет передан законным представителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в глухой тайге военные нашли подростка, которого не могли отыскать две недели. Сотни волонтеров и оперативников занимались поисками ребенка.

– Я пошел за грибами. Знал, что чуть дальше есть склад. Шел почти весь день, – рассказывает Василий следователям. - Начался дождь, и стало темнеть. Разжег костер, пожарил грибы, перекусил, поспал. На следующее утро пошел обратно. Дальше я вышел в поселок Тигровый. Бродил по нему. Шел по дорогам. Когда снова стемнело, я опять развел костер. Поел опять же грибы. На следующий день я следовал вверх по течению ручья.

Так мальчик и потерялся, найти путь обратно самостоятельно не представилось возможным. Грибы стали для Василия спасительным завтраком, обедом и ужином. К счастью, поисковая операция завершилась удачно, и подростка нашли целым и невредимым.

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