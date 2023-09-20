Раскаленные лавины обрушились на южный склон вулкана Фото: принтскрин видео.

Ученые Камчатки зафиксировали очередную активность вулкана Ключевская сопка. Об этом сообщили специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

По словам ученых, над кратером на высоте до 300-400 метров образовались вулканические бомбы, раскаленные лавины обрушились на южный склон вулкана, а потоки лавы потекли по Козыревскому желобу.

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения продолжает наблюдать за Ключевской сопкой. Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» вулканолог Дмитрий Мельников, опасности для населенных пунктов нет.

Напомним, что ранее этот вулкан уже проявлял активность. Летом в западной части вершинного кратера зафиксировано свечение. Директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров рассказывал, что это было за явление.

Но больше всего жителям Камчатки запомнился другой случай. В апреле этого года произошло мощное извержение вулкана Шивелуч. После того, как исполин показал свою мощь, населенные пункты в Усть-Камчатском районе покрылись пеплом и напоминали локации с фильмов катастроф.

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