Во Владивостоке мужчина напал на третьеклассницу и попытался раздеть

Что ребенок сейчас находится в шоковом состоянии. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Во Владивостоке в районе Седанки неизвестный схватил в лесном массиве третьеклассницу и попытался раздеть. Неподалеку от места происшествия находится школа №16, место в целом оживленное, поэтому крики о помощи услышали прохожие и спасли ребенка. Источник сообщил редакции, что девочку отвели в учебное учреждение, где ее окружили вниманием и заботой учителя. Позднее в сети появилось и видео, как из здания школы выводят напавшего на школьницу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали редакции приближенные к ситуации источники, ребенок сейчас находится в шоковом состоянии, ей тяжело что-то рассказать. Поэтому у этой истории есть несколько вопросов, на которые пока нет ответов. По предварительным данным «КП», девочку выхватили из рук насильника физрук. Однако как подозреваемый вообще оказался в школе?

К тому же по словам свидетелей у девочки шла кровь, но пока непонятно, нападавший специально ранил ее, или она о что-то поцарапалась, пока ее тащили подальше от тропинки в сторону кустов и деревьев. В школьном коридоре ученики и сотрудники выстроились «проводить» неприятную личность в отделение полиции. Кто-то не выдержал переполняющего гнева и ударил мужчину, пока его вели полицейские, сковав ему кисти наручниками.

Вероятнее всего, девочке порекомендуют пройти курс бесед с детским психологом, ведь этот ужасный случай может оставить темный отпечаток на душе. Тем не менее, благодаря смелым людям, вся эта история завершилась вполне благополучно. Главное, что ребенок жив, и сейчас жизни школьницы ничего не угрожает. Редакция продолжит следить за развитием дальнейших событий, мы ждем официальную информацию от Следственного комитета Приморского края.

ОБНОВЛЕНИЕ:

По словам очевидцев, третьеклассницу спасли парни с 16-ой школы. Один из них остался с девочкой, а другой побежал за педофилом. Молодой человек догнал негодяя, вместе с другом они провели в школу девочку и нападавшего, а затем вызвали полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пытался изнасиловать девочку»: парни поймали в Артеме мужчину со спущенными штанами

Снимки лица задержанного разлетелись по социальным сетям, приморцы ждут наказания, но данные пока что не подтвердились (фото) (подробнее...)

Следил и шел следом: кошмар из-за педофила пережила 9-летняя школьница в Приморье

Во Владивостоке неизвестный попытался изнасиловать девочку в подъезде (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.