Ответственным за прорыв дамбы в Уссурийске избрали меру пресечения

Меру пресечения избрал Фрунзенский районный суд. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Заместителю директора Службы единого заказчика-застройщика в Уссурийске, которая, по мнению следствия, причастна к порыву дамбы в районе Семи ветров, избрали меру пресечения. Анну Токарскую обвиняют в превышении должностных полномочий. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, замдиректора МКУ «СЕЗЗ» обвиняют в том, что в апреле 2023 года она согласовывала даты переноса реконструкции, нарушая тем самым установленные графиком сроки выполнения работ.

Сроки переносились, а за выполнением работ никто не следил, и в итоге подрядчик ООО «Строй Дор Строй» так и не завершил реконструкцию. Перед тем, как на город обрушились паводки, организация засыпала рыхлый грунт без уплотнения. Более того строители не довели высоту дамбы до проектных отметок.

Анна Токарская. Фото: Прокуратура Приморского края

Когда 12 августа на город обрушились дожди, сооружение не выдержало напор воды. Уссурийск оказался затоплен, а ущерб жителям превысил 40 миллионов рублей. О том, как из-за ЧП пострадал город, «Комсомолка» писала ранее.

По решению Фрунзенского районного суда, Анну Токарскую заключили под домашний арест на два месяца, прокуратура продолжает контролировать ход и результаты расследования.

Директора МКУ «СЕЗЗ» Дмитрия Бобрышева за аналогичное преступление также приговорили к домашнему аресту сроком на два месяца.

Вопрос о том, привлекут ли подрядчика к ответственности, еще не решен.

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