В Уссурийске прорвало дамбу, вода стремительно прибывает, сносит дома

Потоком воды снесло один из домов. Фото: Telegram/otpodussur.

Уссурийск, который в пятницу сильно пострадал от удара стихии, продолжает топить. Утром в субботу прорвало дамбу в микрорайоне Семь ветров. Вода стремительным потоком ринулась на улицы и без того затопленного города. С самого утро завывают сирены. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», эвакуация жителей началась еще ночью.

Так выглядит улица Космонавтов. Фото: Telegram/mark2_che.

«Вода активно поднимается, идет на район Семи ветров», – делится житель Уссурийска, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.

По словам мужчины, до критической отметки на дамбе было еще как минимум несколько метров, но насыпь не выдержала натиск стихии. Первыми под удар попали капитальные гаражи местного кооператива. Строения сразу затопило по крышу. Очевидны, что автовладельцы понесут многомиллионные убытки.

На данный момент затоплено многие районы города. Особенно сильно пострадал частный сектор. Примерный масштаб стихийного бедствия можно оценить по кадрам от очевидцев.

Особенно пострадал частный сектор. Фото: Telegram/otpodussur.

На данный момент уровень воды в районе улицы Раздольная, куда хлынул основной поток, достигает трех этажей. Жителей в срочном порядке эвакуируют спасатели. Ситуация на контроль взяла прокуратура.

«Уссурийская городская прокуратура совместно с администрацией городского округа проводит мониторинг обращений граждан на горячие линии и службу ЕДДС с целью оперативного реагирования специальных служб в случае необходимости эвакуации. Городская прокуратура даст оценку полноте мер, принимаемых к минимизации последствий паводка», – отметили в надзорном ведомстве.

Эвакуация жителей районов, расположенных в низинах, началась ночью и продолжилась с утра. Людей просят сохранять спокойствие и направляться в пункты временного размещения, взяв с собой документы и вещи первой необходимости. Их адреса: МЦКД «Горизонт», Ленина, 80; ЦКД «Искра», Владивостокское шоссе, 26-а.

Стоит отметить, что по прогнозам синоптиков, в Уссурийске 12 августа снова возможны осадки. Администрация Уссурийского городского округа обратилась к местным жителям, с просьбой помочь в спасении земляков, оказавшихся в сложной ситуации:

«Всем, у кого есть лодки, высокопроходимая техника и кто готов оказать помощь, просим обращаться по телефонам:8914-972-00-12 и 8924-727-27-78. Сбор по адресу: Уссурийск, Ленина, 143».

По данным краевых дорожников на 11:00 cсубботы в девяти муниципалитетах края отрезано 26 населенных пунктов и локомативное депо:

В Ханкайском округе поселки Провалово и Приморский

В Уссурийском округе поселки Богатырка, Монакино, Корсаковка, Кроуновка, Яконовка, Кугуки, Линевичи, Утесное

В Михайловском районе поселки Васильевка и Новожатково

В Пограничном округе поселки Садовое, Байкал и Софье-Алексеевское

В Октябрьском округе поселки Покровка, Полтавка, Константиновка

В Красноармейском округе поселки Покровка, Саровка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники

В Спасском районе поселки Кнорринг и Нахимовка

В Черниговском округе отрезано локомотивное депо

В Ольгинском округе отрезано село Фурманово.

Восстановительные работы продолжаются, уже открыт проезд на федеральной трассе Владивосток-Хабаровск. Ранее был затоплен 547-ой километр – это Спасский район.

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