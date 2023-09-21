Обеспечить пешую доступность: жители Владивостока рассказали, каким видят новый парк

Встреча прошла 20 сентября. Фото: Анастасия КЛЕЩИК

Все больше людей вовлечены в дискуссии о том, каким должен стать Владивосток. В среду, 20 сентября, прошло очередное общественное обсуждение. Жители «выбирали» судьбу будущего парка в районе Кирова, 116. Встреча состоялась в школе № 58, ее посетили неравнодушные активные владивостокцы и представители Дирекции общественных пространств. В ходе беседы люди высказывали свои пожелания по благоустройству территории.

Обустраивать парк планируют в следующем году, но понять, что именно он должен в себя включать, важно уже сейчас. Специалистам важен общественный запрос. По словам Лилии Гиззятовой, главного архитектора ведомства, территория сложная, поскольку находится на рельефе. По сути, это овраг со множеством ручьев. Для сравнения, ландшафт места под сквер на Жигура, который совместно с Дирекцией обсуждали во вторник, гораздо проще в реализации.

Фото: Анастасия КЛЕЩИК

Местные отметили, что сейчас по территории сложно передвигаться. Это главная проблема: для того, чтобы попасть из точки А в точку Б через овраг, приходится потратить или немало усилий. Или денег.

«Мне водить дочку в школу неудобно. Приходится возить ребенка-инвалида в школу на машине, на такси, минимум по 300 рублей за поездку», – отозвался один из гостей встречи Александр А.

На обсуждении выдавали карты территории и маркеры. Таким образом Дирекция увидела самые разные идеи по решению вопроса: люди рисовали переходы, схематично отображали расположение мостов и т. д. В дальнейшем эти наброски помогут специалистам составить проект, который будет самым комфортным для местных жителей.

В ходе обсуждения стало ясно, что лучший вариант пешеходных связей – беспрепятственный, с минимумом лестниц. Ведь рядом с будущим парком живут люди с ограниченными возможностями здоровья, подниматься по ступенькам им может быть неудобно. Также приморцы отметили, что хотели бы сохранить деревья, а также увидеть вдоль лесополосы тротуары, скамейки, освещение. Не помешает и велодорожка, веревочный парк для ребят и другие удобства.

Кроме того, люди рассказали специалистам Дирекции об особенностях территории. Среди них – грунтовые воды, которые наполняют овраг; краснокнижные растения, которые растут на месте будущего парка (и избавляться от которых не хочется); лягушки, для которых эта земля – родной ареал.

Отметим, что опрос о благоустройстве зоны на Кирова, 116 идет до 15 октября. Поучаствовать в нем можно по ссылке. Результаты появятся на сайте и в социальных сетях МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока».

Напомним, по итогам рейтингового голосования в 2023 году территория заняла третье место, набрав 9547 голосов.

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