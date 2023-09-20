Зоны для променада и много парковочных мест: каким будет сквер на Жигура во Владивостоке

Облагораживать пространство будут в следующем году. Фото: Анастасия КЛЕЩИК

Во вторник, 19 сентября, прошло общественное обсуждение нового владивостокского сквера, который появится на улице Жигура 4–6. Встреча состоялась в школе № 67: пришли инициативные жители района, главы ТСЖ и активисты. В дискуссии владивостокцы привели свой взгляд на благоустройство территории.

Облагораживать пространство будут в следующем году, но Дирекция общественных пространств уже сейчас опрашивает жителей о том, чего они ждут от сквера. Так, например, многие гости встречи подчеркнули необходимость парковочных мест. Другие, в свою очередь, добавили, что было бы неплохо создать больше пешеходных и прогулочных зон, а также соблюсти грамотный баланс между ними и парковкой. Это все постараются учесть при проектировании.

Встреча состоялась в школе № 67: пришли инициативные жители района, главы ТСЖ и активисты. Фото: Анастасия КЛЕЩИК

«Наша с вами задача – обсудить даже не проект, а будущее, потому что мы пришли к вам с чистым листом, – отметила Лилия Гиззятова, главный архитектор Дирекции общественных пространств Владивостока, – такой подход выбран для того, чтобы, опять же, собрать максимальное количество идей и включить в план работ именно то, что местные жители считают важным для своего удобства».

Кроме того, опрос по скверу на Жигура не ограничивается одним обсуждением. До 15 октября владивостокцы могут рассказать об особенностях территории и поделиться своими идеями по ее благоустройству в анкете.

Пространство для отдыха и приятных прогулок планируют сделать на месте бывших трамвайных путей. Мнения об их дальнейшей судьбе разделились. Часть людей – за восстановление трамвая, ведь этот транспорт сейчас снова набирает популярность. Другие же высказались за то, чтобы заменить старые пути новой зоной парковки – этот вопрос поднимался на встрече не один раз и оказался одним из самых громких в обсуждении. Ведь круглые сутки в окрестностях паркуется около 150 машин местных жителей. Если выделить для этого отдельную зону, то появится шанс освободить дворы и обочины от скопления транспорта.

«Расширить улицу на одну полосу в счет трамвайных путей. И эту полосу сделать чисто парковочной вдоль всего Жигура», – предложил участник встречи Игорь Б.

Идей, которые хотели бы воплотить в жизнь владивостокцы, не счесть. Участники хотели бы увидеть в новом пространстве велодорожки и места для катания детей на самокатах, приподнятые клумбы (которые отделят парковку от прогулочной зоны), скамейки, дополнительные урны. Кто-то проголосовал за дог-боксы и площадки для выгула собак. Не лишним, по мнению людей, будет и видеонаблюдение. Еще жители уточнили, что зимой дети катаются на санках возле склона № 6, и этот момент тоже нужно учесть во время проектирования.

Напомним, по результатам рейтингового голосования за объекты благоустройства на 2024 год сквер на Жигура 4–6 занял второе место. Почти 11,5 тысяч людей проголосовали за эту территорию. Это далеко не первое общественное обсуждение, которое проводит ДОП совместно с администрацией Владивостока. Кстати, 20 сентября, в 19 часов в школе № 58 (ул. Чкалова, 15) пройдут общественные обсуждения нового парка в районе ул. Кирова, 116.

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