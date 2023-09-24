В Уссурийске Приморской службе охотнадзора передали новый гостевой дом и 12 единиц автотранспорта

В планах у организации возвести жилой дом со служебными квартирами для инспекторов службы охотнадзора. Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Специалисты охотнадзора как никто другой знают, каково это защищать и оберегать диких животных, которые чаще всего попадают в беду именно по вине человека. В преддверии Дня тигра Приморской службе охотнадзора за огромный труд в сфере охраны природы, передали 12 машин и гостевой дом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Новую технику передали и в Лазовский заповедник, а также экспертам центра проведения вскрытий и экспертиз в Приморье. Мероприятие состоялось на территории административного комплекса охотнадзора в Уссурийске.

Одна из комнат гостевого дома. Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Гостевой корпус предназначен для инспекторов и охотоведов, прибывающих в Уссурийск из разных районов края по рабочим делам, а также приглашенных лекторов и участников образовательных семинаров из других регионов страны. Здесь есть пять комфортных двухместных номеров с отдельными санузлам и душевыми, кухня, просторная столовая и прачечная.

«Мы открываем объект, который позволит инспекторам охотнадзора во время рабочих командировок достойно размещаться в непосредственной близости от своего центрального офиса», — отметил Министр юстиции Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко на церемонии открытия.

В планах у организации возвести жилой дом со служебными квартирами для инспекторов службы охотнадзора. Кроме гостевого корпуса, КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Приморского края» накануне Дня тигра получила в подарок шесть внедорожников, пять вездеходов и грузовик с крановой установкой.

Новая техника. Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Новый внедорожник и трактор передали в Лазовский заповедник. Трактор будет использоваться при проведении хозяйственных работ на территории кордонов и создание противопожарных минерализованных полос.

Еще одну машину передали экспертам центра проведения вскрытий и экспертиз в Приморском крае. Прежде помощь в транспортировке объектов исследования им оказывали инспекторы службы охотнадзора и сотрудники других ведомств, передающих образцы на экспертизы.

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