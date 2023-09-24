В Приморье в торжественной обстановке наградили защитников амурского тигра

Церемония награждения. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Во Владивостоке накануне Дня тигра в торжественной обстановке вручили награды защитникам известной краснокнижной кошки – амурского тигра. Прием состоялся на Приморской сцене Мариинского театра, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Награды неравнодушным к судьбе этого хищника лично вручил министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.

«Здесь собрались все те, кому не безразлично будущее нашей природы. Я выражаю огромную благодарность тем, кто защищает амурского тигра, численность которого благодаря таким, как вы, выросла почти в два раза за прошедшее десятилетие».

Защитники тигра получили почетные грамоты, Ордена Почета, награду «За заслуги перед Отечеством II степени» и другие. Завершил прием балет-феерия «Щелкунчик».

Напомним, 24 сентября приморская столица празднует День тигра. В городе запланировано множество интересных развлекательных, интеллектуальных и музыкальных мероприятий.

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