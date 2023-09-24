Все стороны императорской фамилии: жители Приморья смогут узнать еще больше о семье Романовых

Семья Императора Николая II. Фото: Императорскиймаршрут.рф

Приморский край присоединится к 27 регионам России, участвующих в федеральном культурно-историческом проекте «Императорский маршрут». Уже 25 сентября в Пушкинском театре Дальневосточного федерального университета состоится подписание трехстороннего соглашения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Реализация проекта началась в год 100-летия мученической кончины Царской Семьи и других представителей Императорского Дома Романовых, погибших от рук большевиков во время революционного террора в 1918–1919 годах.

«Императорский Маршрут» объединяет не только места памяти представителей Императорского Дома Романовых, их официальных визитов и паломничеств, но и дает возможность познакомиться с разными сторонами жизни и деятельности обладателей императорской фамилии. Семья, воспитание детей, социальное служение, служение Отечеству на фронтах, основание новых городов и экономических направлений, окружение Императорской Семьи, путешествия, хобби и многое другое.

Соглашение подпишут губернатор Приморского края Олег Кожемяко, заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, Председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. По завершении церемонии состоится торжественное открытие передвижной стендовой выставки «Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых».

Посетители выставки смогут ознакомиться с историей железных дорог в России от начала XIX века до наших дней, узнать о роли Российских Императоров от Александра I до Николая II в организации и стратегии железнодорожного строительства, а также о значении железных дорог для экономического, социального, духовного и культурного развития территорий, через которые они прокладывались. Просветительская экспозиция путешествует по восьми регионам страны. Уже состоялось ее открытие в Тюмени, Омске, Чите, Иркутске, Красноярске. Она остается в Приморском крае и будет демонстрироваться в городах и поселениях региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ее боялись все интервенты. История главной крепости Дальнего Востока

«КП» вспомнила историю Владивостокской крепости в честь ее годовщины (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.