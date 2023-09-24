Деревянные хищники и бесплатное мороженое: как Владивосток празднует День тигра

День тигра 2023. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Приморцы отмечают День тигра. Кстати, веселье продолжается еще с 23 сентября, в субботу прошел тигриный квест. А в воскресенье многие гости и жители города отправились на набережную Спортивной гавани, чтобы напомнить себе, какой прекрасный хищник живет на нашей земле и как важно его беречь. Что происходит на одном из любимейших праздников горожан, узнала «Комсомольская правда – Владивосток».

Фотозона. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В этом году продемонстрировали технику госохотнадзора для защиты диких животных: автомобили и квадроциклы. Прошли бесплатные мастер-классы для всех желающих: создание тигриных брелоков из разных материалов, роспись камней, глиняных, деревянных, бумажных фигур полосатого хищника, создание принта на футболках и шопперах (тканевая сумка для покупок).

Тигриная семья. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Всем желающим рисовали бесплатный аквагрим, раздавали тигриные ушки и лапки, наклейки. В течение дня можно было полакомиться бесплатным мороженым. И это очень кстати, ведь погода в воскресенье выдалась теплая и солнечная. Работали подвижные интерактивные зоны, веселые старты. Проввели викторины, связанные с тигром. Можно было также сохранить на память этот день с помощью фотографий моментальной печати.

Мастер-классы для деток. Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

– Приехали сюда с классом. И решили попробовать все! Раскрасили лица на бесплатном аквагриме, участвуем в мастер-классах и конкурсах – веселимся, – рассказала владивостокская школьница Анастасия.

Ребята в аквагриме. Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

Помимо тигриных костюмов, можно было наблюдать ребят косплееров. Они тоже решили поддержать полосатого хищника и прийти в образах своих любимых персонажей.

Косплееры. Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

На празднике отдыхают как жители города, так и гости приморской столицы разных возрастов. Есть и те, кто специально готовился к этому дню всей семьей: покупали костюмы, делали тигриный макияж, чтобы приехать и с самого утра участвовать в программе праздника.

Это прекрасный семейный праздник. Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

– Всей семьей ходим на День Тигра каждый год. Готовимся, покупаем костюмы и приезжаем участвовать в программе. Мы знали, что все начнется в 11 часов. Поэтому в 10 утра мы уже были собраны, чтобы пораньше приехать и быть готовыми участвовать во всем. Это очень классно! Тигр – это наше приморское животное, особенность нашего края. И мы очень любим его, поддерживаем. Очень круто, что проводятся такие мероприятия, – поделилась жительница города Елена Кузнецова.

Приморцы любят этот праздник. Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

Программа празднования продлится до самого вечера. С 15:00 до 16:00 состоится выступление оркестра Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» и МГУ им. адм. Г.И. Невельского (16+). С 16:00 до 17:00 выступление группы Filatov & Karas (Филатов и Кэрас) (16+), мультиплатинового продюсерского проекта из Москвы.

Техника охотнадзора. Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

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