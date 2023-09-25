В Приморье пес сиба-ину больше недели выживал в тайге без хозяина

Сиба-ину по кличке Деймос. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В Приморье домашний пес породы сиба-ину по кличке Деймос потерялся во время подъема со своим хозяином на гору Пидан. Он вышел к людям только спустя десять дней, – сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам хозяина собаки Владимира Чернышева, Деймос не в первый раз был в походе. До этого они вместе были на Эльбрусе. Пес часто убегает во время таких «прогулок», но всегда возвращается через 10-15 минут. После восхождения на Пидан питомец скрылся из виду, назад не пришел. Группа несколько часов искала пса, рассказывая о пропаже другим встретившимся туристам. Но все было безуспешно.

Владимир со своим питомцем. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

На следующий день Владимир с друзьями распечатали листовки об исчезновении питомца, опубликовали объявление в Интернете и социальных сетях. Тогда Деймоса искало уже все Приморье. В результате были найдены три собаки сиба-ину и одна акита-ину. Но пропавшего друга Владимира среди них не было.

Пса обнаружили только спустя десять дней, достаточно далеко от населенных пунктов рядом с горой Пидан. Хозяин рассказывает, что ему позвонили ранним утром и рассказали счастливую новость.

Осмотр у ветеринара показал, что серьезных проблем со здоровьем у Деймоса нет. Желудок у него не был пустым, значит в лесу он смог добывать себе пищу. Но все равно похудел на два килограмма. За время нахождения в лесу собака сломала себе левый клык и стерла подушечки лап.

Первое время дома пес много ел и спал. Во сне дрожал. Это прекращалось, только когда хозяин брал его на руки или ложился с ним спать в кровать. Сейчас Деймос чувствует себя отлично. А Владимир задумался о покупке питомцу GPS-ошейника.

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