Лабротрип из Владивостока в Санкт-Петербург. Страшный диагноз собаки заставил хозяев проехать через всю Россию

Поездка в ветклинику превратилась в путешествие по России. Фото: Данил Мутин

Лабрадор Вилл попал к Данилу Мутину еще до того, как тот встретил свою супругу Яну, но за шесть лет, что он живет в семье, он стал для них, как ребенок. Вилл и раньше выбирался с хозяевами в поездки, но последнее путешествие останется надолго в памяти и у него, и у супругов. Собаке потребовалась тяжелая операция, которую ему смогли бы сделать только в Санкт-Петербурге, пара начала планировать поездку, и за месяц до отъезда они узнали, что ждут ребенка.

Породистую собаку Данил взял у заводчика, и с тех самых пор он стал во всем напарником мужчины. Когда лабрадору исполнился один год, он начал прихрамывать, ветеринары списали все на особенность породы и прописали лекарства. Спустя пять лет питомцу поставили страшный диагноз – дисплазия. Это наследственное заболевание суставов у собак, которое не подлежит лечению. Единственная клиника в России, где можно сделать необходимую операцию по замене сустава находится в Санкт-Петербурге. Было принято решение спасать четвероногого друга.

- Диагноз страшный, но не смертельный. Но нам необходимо было менять Виллу сустав, потому что ему было очень больно ходить, - рассказывает хозяин лабрадора Данил Мутин.

Врач заверила, что путешествие пойдет на пользу беременной. Фото: Данил Мутин

Супруги с начала хотели отправиться в Санкт-Петербург на самолете, но работа на фрилансе позволила Данилу и Яне превратить поездку в ветклинику в путешествие по России. Детали поездки продумали тщательно, построили план подготовки, в котором на первом месте, конечно, был автомобиль. Семья уже давно путешествует на Toyota Land Сruiser Prado 95, 1996 года выпуска. Машина подверглась серьезной ревизии, любая деталь, которая могла выйти из строя подлежала замене, не обошлось и без замены двигателя. В автомобиле есть два передних кресла, а заднее пространство авто занимает огромная, мягкая кровать. Также установлен автономный отопитель салона и даже проточный подогреватель для воды, чтобы можно было принимать душ из любого пресного водоема.

Старт был запланирован на 17 мая 2021 года, но за месяц до отъезда хозяева Вилла узнали, что ждут ребенка. Однако беременность не помешала грандиозным планам. К тому же врач заверила будущих родителей, что новые впечатления пойдут беременной только на пользу. Связь с гинекологом пара решила поддерживать на расстоянии, а для пущей надежности взяли в поездку спутниковый телефон.

Лабрадор к поездкам привык, но такой большой путь предстоял ему впервые, не обошлось и без забавных историй. Путешественники часто ночевали в машине, один раз они остановились на стоянке среди грузовиков. Виллу стало жарко, и он решил перебраться на переднее сиденье ближе к открытому окну. Собака удобно устроилась на руль, нажала на сигнал и разбудила всех, кто был на стоянке.

Путешествие заняло два месяца, за это время лабрадор и его хозяева преодолели почти 20 тысяч километров. Фото: Данил Мутин

Путешествие заняло два месяца, за это время лабрадор и его семья преодолели почти 20 тысяч километров. Посетили Хабаровский край и Амурскую область, недолго полюбовались Байкалом, не стали задерживаться, так как еще было прохладно. Побывали в Красноярске, Хакасии, больше недели провели на Алтае и, как отмечает Данил, влюбились в этот регион. Далее Новосибирск, Урал и Татарстан, в котором пару ждали родственники. Круг путешествия замкнули Краснодарский край и жемчужина региона город Сочи, после города-курорта семья с питомцем отправилась в Москву, а оттуда в Санкт-Петербург.

- Могу посоветовать несколько лайфхаков для путешествия с питомцем. Готовьте плотные шторы на все окна, чтобы ранее солнце не будило вас, а ваш питомец не реагировал лаем на все шевеления за окном. Заранее планируйте место ночевки, по трассе много стоянок для грузовиков, ночевка на которых полностью безопасна. Лучше заранее подумать о том, как вы будете развлекать себя в поездке. Это могут быть аудикниги, музыка, фильмы и так далее. И не стоит бояться бездорожья, почти весь путь следования мы перемещались по асфальту, лишь на Алтае и в Хакасии нам потребовались реальные внедорожные свойства автомобиля, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» Данил Мутин.

Когда питомец наконец-то добрался до ветклиники, оказалось, что ему нельзя делать тяжелую операцию из-за аутоиммунного заболевания. Протез просто-напросто мог бы не прижиться. Но ветеринары все равно нашли подход к животному. Виллу назначили лечение и провели безопасную операцию, без серьезного вмешательства.

Пес-путешественник уже вернулся во Владивосток. Сейчас Виллу ставят уколы и готовят к новой операции, но, как отметил Данил, пока что идет борьба за время, чтобы состояние любимца семьи не ухудшалось и оставалось стабильным.

У пары со дня на день должна родиться малышка, девочке уже придумали имя – Виктория. Лабрадор станет для нее прекрасным другом и защитником.

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