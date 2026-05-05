Обналичивать миллионы помогал подчиненный: суд поставит точку в чиновничьем скандале с крупными взятками на Камчатке

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке завершили расследование в отношении директора муниципального учреждения «Центр развития территорий». Мужчину обвиняют по двум эпизодам получения взятки - в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, чиновник превратил благоустройство города в собственную кормушку. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Первый эпизод касается контракта на благоустройство сквера в Петропавловске-Камчатском, заключенного в декабре 2023 года по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сумма договора составила более 300 миллионов рублей. С августа по декабрь 2024 года директор через своего подчиненного потребовал от директора коммерческой фирмы не менее девяти миллионов рублей за «лояльную приемку» работ. Подчиненный согласился быть посредником, привлек двух ИП для обналичивания, и в итоге взятка в 8,94 миллиона рублей была передана руководителю. Посредники получили свыше одного и 4,4 миллиона рублей соответственно.

В феврале-марте 2025 года чиновник незаконно передал тепличный комплекс предпринимателю для выращивания цветов и овощей, поручил сотрудникам помогать на объекте и через того же посредника потребовал взятку уже в 400 тысяч рублей. Первую часть в 200 тысяч он получил. Остальное не успел: помешало задержание оперативниками УФСБ и СКР.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски, изъята интересующая следствие документация», - рассказали в Следственном комитете Камчатского края.

На его имущество - машины и земельный участок на 4 миллиона рублей - наложен арест. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Взяткодатель и один посредник уже получили приговоры. Еще двоих посредников тоже ждет суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жестокий обман раскрыла дочь, но было поздно: как мошенники несколько дней держали в страхе жительницу Приморья и забирали у нее миллионы

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.