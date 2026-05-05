В рамках санитарного двухмесячника с улиц Владивостока вывезли 3500 тонн мусора

Актуальная для города проблема – старые шины, оставленные нерадивыми автолюбителями.

Во Владивостоке завершился первый месяц по масштабной санитарной очистке, которая стартовала в апреле. В рамках двухмесячника городские службы активно наводят порядок на улицах после зимнего сезона. Работники муниципальных предприятий «Содержание городских территорий» и «Зеленый Владивосток» комплексно преображают улицы дальневосточной столицы, чтобы вернуть городу чистоту и ухоженный вид. Они очищают дороги и тротуары, вывозят старые автопокрышки и бытовой мусор, моют подземные переходы и остановки, а также занимаются демонтажем незаконных объектов, которые порой портят облик.

Сотрудники «СГТ» поделились результатами своей работы за апрель. В течение месяца бригады городской службы очистили более 80 улиц Владивостока от накопившегося за зиму песка, листвы и другого мусора. Работы проводились как вручную, так и с использованием специализированной техники. Специалисты убирали мусор и грунт с прибордюрной полосы, подметали тротуары, а также мыли леерные ограждения и проезжую часть.

Эти работы охватили не только центральные улицы, но и такие важные маршруты, как гостевой, а также улицы Фадеева, Анны Щетининой, Шишкина, Гродекова, Спортивная, Борисенко, Баляева, Зои Космодемьянской, Воронежская, Русская, Надибаидзе, Постышева, Кирова и многие другие.

Городские службы также проводят как сухую, так и влажную уборку улиц. Каждый день они моют дороги, леерные ограждения, прибордюрные полосы, тротуары, подземные пешеходные переходы и остановки. По словам директора МБУ «Содержание городских территорий» Елены Кузнецовой, одной из самых сложных задач является очистка автобусных остановок после зимы. На первую помывку одного остановочного павильона уходит около полутора часов. В этот процесс входит тщательное удаление грязи, пыли, нагара от автомобилей и граффити, оставленных нерадивыми жителями. После первой обработки остановки продолжают очищать примерно раз в полторы недели, а на центральных улицах Владивостока эта процедура проводится еще чаще.

Кроме того, ежедневно сотрудники предприятия занимаются вывозом мусора с городских дорог. Всего за месяц муниципальные бригады собрали около 3 500 тонн различных отходов. Из этого объема 959 тонн составил мусор, собранный после субботников, 1 050 тонн – случайный мусор, а остальная часть – это отходы, образовавшиеся в результате демонтажа и строительных работ. Такой объем свидетельствует о масштабах и важности проводимой уборки, направленной на создание более комфортной городской среды.

Напомним, участие в саниатрном двухмесячнике также принимают управляющие компании, организации различных форм собственности и неравнодушные жители города. Предприниматели и инициативные горожане также могут самостоятельно выбрать место проведения субботника или для высадки растений. Речь о дворах, общественных пространствах или прилегающие к организациям территории. Для этого необходимо обратиться в управление городской среды по телефону 2-659-275 или через интернет-приемную администрации города www.vlc.ru, а также отправить заявку по форме.

«КП» ранее подробно писала о расчистке популярных мест отдыха на Русском и Эгершельде. Экологические акции проходят по всему городу. Также продолжается масштабное озеленение. В этом сезоне город украсят сеянцы 20 тысяч кедра корейского и пяти тысяч абрикоса маньчжурского. Дополнительно озеленение проводится в скверах, парках и местах отдыха.

Параллельно с этими работами дальневосточная столица готовится к празднованию Дня Победы. Город украшают баннерами и световыми конструкциями. Запланирована масштабная праздничная программа.

