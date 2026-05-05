Дом. Семья5 мая 2026 3:38

Она стоила дороже соболя, но ее боялись как злого духа: тайны выдры для коренных народов раскрыли на Камчатке

Мех выдры признан самым износостойким для национальной одежды народов Камчатки
Алина БОНДАРЕНКО
Важность выдры выходила далеко за рамки экономики

Для коренных народов Камчатки – ительменов, коряков, чукчей – выдра была не просто пушным зверьком, а почти сакральным существом. Ее теплый, невероятно износостойкий мех ценился выше соболиного, особенно до того, как массовая торговля соболями захлестнула регион. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из выдровых шкур шили лучшую национальную одежду, а позднее, когда ввели ясак (налог мехами), выдра стала полноценной валютой. Существовало даже «правило выдры»: соболей хранили только в мешках из выдровой шкуры: считалось, что так они меньше выцветают и не портятся.

«Но важность выдры выходила далеко за рамки экономики. Существовали устойчивые практики и запреты, отражающие религиозно-мифологическое отношение к животному», – рассказали в Сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Ительмены, например, верили: убитую выдру нельзя просто приносить в дом или класть на нарты. Ее следовало волоком тащить по земле, а шкуру снимать и сушить строго на улице, не занося в жилище. Но если уж по какой-то причине шкура оказывалась в доме, ее надо было «успокоить»: смазать смесью из слюны охотника и рыбьей икры, после чего зашить в мешок. Вывешивать шкуру открыто запрещалось под страхом беды.

Самое удивительное – реакция общины на известие о добытой выдре. Люди начинали хватать свои пожитки и выбегать из домов, словно при пожаре или нападении врага. Археологи и этнографы до сих пор спорят, что это было – боязнь злого духа выдры, ритуал очищения или способ избежать зависти духов.

Сегодня эти рассказы – часть культурного наследия, которое помогает понять, насколько глубоко люди прошлого были интегрированы в природу. Они не просто охотились на зверя – они вступали с ним в диалог, боялись его, почитали и соблюдали правила, чтобы сохранить гармонию с суровым миром Камчатки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.