Дым валил из окна: беспомощного человека спасли из горящей квартиры в Приморье

За прошедшие сутки в Приморье зафиксировали 192 пожара, на 72 из них выезжали сотрудники МЧС. Вечером 1 мая помощь потребовалась жильцам многоквартирного дома на улице Внутрипортовой в Находке. Там в квартире на первом этаже на кухне вспыхнула стиральная машина, при этом в задымленном помещении оставался человек, который не мог спастись сам. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

НАШЛИ В ЗАДЫМЛЕННОЙ КОМНАТЕ

К моменту прибытия первых расчетов из окна квартиры уже вовсю валил густой дым. Бойцы звена газодымозащитной службы надели маски, проникли в задымленную квартиру и обнаружили в комнате парализованного мужчину.

Его вынесли на свежий воздух и сразу передали дежурившей бригаде скорой помощи. В это же время остальная часть команды заливала горящую бытовую технику. Пламя остановили на площади в четыре квадратных метра, не дав ему разойтись по всей квартире.

МАШИНА ПОЛЫХАЛА НОЧЬЮ

Ночью во Владивостоке на улице Жуковского загорелся легковой автомобиль. Когда пожарные приехали по адресу, горели уже и салон машины, и пространство под капотом. Огонь сбили на площади около пяти квадратных метров. Погибших на пожарах за сутки в крае нет.

«В обоих случаях причины пожаров и ущерб устанавливаются», – рассказали в МЧС России по Приморскому краю.

Сейчас дознаватели разбираются в обстоятельствах обоих пожаров. Им предстоит выяснить, почему загорелась стиральная машина в Находке и что случилось с автомобилем во Владивостоке. Размер ущерба установят по итогам проверок.

Всего за сутки в Приморье обошлось без чрезвычайных ситуаций и погибших. На водных объектах края происшествий не зарегистрировано. Один раз сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия.

