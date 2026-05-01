Назвали сына в честь предков: мальчик с необычным именем родился в многодетной семье на Камчатке

В семье растут Святогор, Пересвет, Лучезар, Дарина и новорожденный Добромир Фото: администрация Вилючинского городского округа

В отделе ЗАГС Вилючинска зарегистрировали рождение мальчика с именем Добромир. Это пятый ребенок у Виктора и Александры Ощепковых. Пятое редкое имя. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«БОГАТЫРСКИЕ ИМЕНА ЗАКОНЧИЛИСЬ»

Старших детей зовут Дарина, Лучезар, Пересвет и Святогор. Родители к славянским именам пришли не сразу, но когда начали, остановиться уже не смогли.

«Начинали с богатырских славянских имен – Святогор, Пересвет. Потом "богатырские" имена, которые нам нравились, закончились, и появился Лучезар, а сейчас – Добромир! Имена подбирали с учетом отчества будущих детей наших детей, чтобы легко произносились "Святогорович", "Святогоровна" и так далее», – рассказывает отец семейства Виктор.

Интерес к славянской культуре в семье пробудил Михаил Задорнов. Сначала его лекции о славянах и Руси, потом романы Задорнова-старшего – «Амур-батюшка» и книги о Древней Руси. Виктор и Александра читали, обсуждали и решили вспомнить и возродить имена своих предков.

В РОДДОМЕ ПЕРЕДУМАЛА

С первой дочерью вышла отдельная история. Александра хотела назвать девочку Вероникой. Но в роддоме передумала. Дочь стала Дариной.

«Дарине имя давала супруга: изначально она хотела назвать дочь Вероникой, но в роддоме передумала и выбрала славянское имя Дарина», – вспоминает Виктор.

Теперь в семье Ощепковых подрастают Дарина, Лучезар, Пересвет, Святогор и новорожденный Добромир. В местном отделе ЗАГС тепло поздравили многодетных родителей с пополнением. Им пожелали благополучия, а малышу – расти здоровым и полностью оправдывать свое светлое, хотя и редкое для наших дней имя.

