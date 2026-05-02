На открытие сезона приехали байкеры из Хабаровска, Сахалина, Якутии и Амурской области Фото: Николай Иванов

Во Владивостоке открыли 29-й байкерский сезон. В субботу, 2 мая, на центральной площади столицы Дальнего Востока собрались сотни мотоциклистов. На встречу с ними приехал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Байкерское движение в Приморье растет, сюда приезжают участники из других регионов. На открытие сезона во Владивосток подтянулись мотоциклисты из Хабаровска, Сахалина, Якутии, Амурской области. Олег Кожемяко пообщался с байкерами и посмотрел мотоциклы, в том числе раритетные, которые вернули к жизни умельцы. Губернатор поздравил мотоциклистов с началом сезона.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообщался с участниками байкерского движения

Сотни мотоциклистов собрались на центральной площади Фото: Николай Иванов

«Сегодня мотоциклы – это не только поездки по городу и красочное шоу. Мотоциклы класса эндуро незаменимы на фронте, эта техника стала частью морской пехоты и сухопутных сил. Их используют штурмовые группы, которые быстро выезжают на позиции, бойцы, доставляющие боеприпасы, рации и другие необходимые вещи. Это вклад наших мотогонщиков в общую победу. От всей души поздравляю с праздником Великой Победы, желаю нашему краю и стране успехов, процветания и веры в то, что мы победим», – сказал Олег Кожемяко.

Байкеры называют свое движение не просто традицией, а особой культурой Фото: Николай Иванов

Открытие сезона в этом году приурочили к автопробегу в память дважды Героя России Михаила Гудкова. Колонна за месяц пройдет через всю Россию до Донецка под девизом «Одна Родина – одна семья». Олег Кожемяко напомнил, что Михаил Гудков командовал дивизией морской пехоты, базирующейся во Владивостоке, и призвал поддержать автопробег в его честь.

Автопробег «Одна Родина – одна семья» стартует из Владивостока до Донецка Фото: Иван Дякин/правительство Приморского края

Основатель проекта «12 храмов» и автопробега Артем Рублев рассказал, что из Владивостока они выходят на трех УАЗах-«Патриотах». По его словам, к окончанию пути количество машин вырастет примерно до 15. Участники везут гуманитарную помощь, которую вместе с автомобилями передадут в Донецке на нужды фронта и семей погибших военнослужащих.

Идея проекта появилась в 2022 году. С этого времени она объединила предпринимателей для поддержки военных, и уже пятый год организуются благотворительные поездки на линию фронта. Как говорят участники, байкерское движение для них – это не только традиция, но и особая культура. По их словам, мало просто купить мотоцикл и экипировку – важно чувство сплоченности, братства и романтики.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.