Молодых людей нашли в трех километрах от дороги Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На Камчатке звонок с просьбой о помощи поступил в спасательную службу вечером 2 мая. Из-за опустившегося тумана молодые люди оказались дезориентированы в лесу, где видимость упала настолько, что найти дорогу назад стало невыполнимой задачей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Мужчина рассказал, что днем он с девушкой отправился кататься на лыжах по склонам неподалеку от горнолыжной базы «Морозная». Из-за опустившегося тумана молодые люди приняли решение возвращаться обратно. Густая пелена полностью скрыла привычные пейзажи. Несмотря на предпринятые попытки идти по своим следам, лыжники оказались дезориентированы.

Спасатели помогли молодым людям добраться до личного транспорта

В район места происшествия выдвинулся личный состав Камчатского спасательного центра МЧС России. Заплутавшие люди были обнаружены примерно в трех километрах от дороги. Сотрудникам МЧС приходилось ориентироваться в белой мгле, чтобы отыскать пропавших.

Спасатели на снегоходе вывезли молодых людей из леса и помогли добраться до личного транспорта. Медицинская помощь лыжникам не потребовалась. Для них этот вечер завершился благополучно.

Спустя несколько часов специалистам вновь пришлось выезжать на вызов. Ближе к полуночи к спасателям обратилась женщина. Она рассказала, что в прибрежной полосе бухты Малой Лагерной двое людей завязли в «каше» из снега и грязи в одной из низменностей. Вязкая масса не давала им сдвинуться с места.

Как выяснилось, мужчина и женщина возвращались к машине с прогулки и решили сократить путь через лесополосу. Они не учли погодные условия и оказались в «ловушке». Учитывая темное время суток и опасность увязнуть, женщина не могла оказать помощь этим людям и обратилась к спасателям.

«На место прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. В гидрокостюмах спасатели добрались до попавших в беду», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Пробираясь сквозь ледяное месиво, спасатели по веревке вывели мужчину и женщину в безопасное место. Затем пострадавших доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Дальше за их состояние отвечали врачи.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

