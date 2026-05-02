Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
На Камчатке звонок с просьбой о помощи поступил в спасательную службу вечером 2 мая. Из-за опустившегося тумана молодые люди оказались дезориентированы в лесу, где видимость упала настолько, что найти дорогу назад стало невыполнимой задачей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».
Мужчина рассказал, что днем он с девушкой отправился кататься на лыжах по склонам неподалеку от горнолыжной базы «Морозная». Из-за опустившегося тумана молодые люди приняли решение возвращаться обратно. Густая пелена полностью скрыла привычные пейзажи. Несмотря на предпринятые попытки идти по своим следам, лыжники оказались дезориентированы.
В район места происшествия выдвинулся личный состав Камчатского спасательного центра МЧС России. Заплутавшие люди были обнаружены примерно в трех километрах от дороги. Сотрудникам МЧС приходилось ориентироваться в белой мгле, чтобы отыскать пропавших.
Спасатели на снегоходе вывезли молодых людей из леса и помогли добраться до личного транспорта. Медицинская помощь лыжникам не потребовалась. Для них этот вечер завершился благополучно.
Спустя несколько часов специалистам вновь пришлось выезжать на вызов. Ближе к полуночи к спасателям обратилась женщина. Она рассказала, что в прибрежной полосе бухты Малой Лагерной двое людей завязли в «каше» из снега и грязи в одной из низменностей. Вязкая масса не давала им сдвинуться с места.
Как выяснилось, мужчина и женщина возвращались к машине с прогулки и решили сократить путь через лесополосу. Они не учли погодные условия и оказались в «ловушке». Учитывая темное время суток и опасность увязнуть, женщина не могла оказать помощь этим людям и обратилась к спасателям.
«На место прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. В гидрокостюмах спасатели добрались до попавших в беду», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Пробираясь сквозь ледяное месиво, спасатели по веревке вывели мужчину и женщину в безопасное место. Затем пострадавших доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Дальше за их состояние отвечали врачи.
