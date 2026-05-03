Детские лица были по-взрослому серьезны и сосредоточены. 3 мая на центральной площади Владивостока прошел масштабный парад «Правнуки Победы», приуроченный к годовщине Великой Победы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Участие в мероприятии принял 31 муниципалитет Приморского края. По центральной площади маршировали более 1,5 тысячи школьников.

Каждый из парадных расчетов получил свою уникальную тематику – юные участники надели костюмы, соответствующие разным родам войск.

Самый многочисленный строй представила столица региона. От Владивостока по площади промаршировали 11 коробок по 30 человек каждая. В их рядах чеканили шаг 330 школьников.

Командование юными патриотами взяли на себя действующие военные, среди которых немало участников специальной военной операции.

За красивым маршем стоят долгие недели подготовки. На репетициях малыши учились держать ровный строй, синхронно выполнять команды и четко маршировать в рамках заданной программы.

Волнующихся школьников с трибун поддерживали родители, бабушки и дедушки. Некоторые принесли с собой портреты героев и участников Великой Отечественной войны.

В этом году у марша появилась особая интернациональная черта. К российским детям присоединились юные патриоты из Китая и Лаоса.

Китайская делегация представляла город Иу провинции Чжэцзян. Воспитанники из Лаоса – это кадеты Уссурийского суворовского военного училища, где ребята изучают русский язык и военное дело.

