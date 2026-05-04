День Победы во Владивостоке – праздник особенный. Морской ветер, сопки, мосты и чувство, что история находится здесь, прямо под ногами. Программу в этот день придумали обширную. И в ней не только парад, концерты, а еще экскурсии и спектакли. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для жителей и гостей города подготовили экскурсии на свежем воздухе. 9 мая во Владивостоке можно устроить себе настоящее морское приключение. Например, отправиться на восьмичасовую экскурсию на катере (0+). Вы стартуете в восемь утра от маяка Токаревского и поплывете к острову Русский, мысу Тобизина, Камням Верховского и острову Шкота. Там – отвесные скалы, гроты, чистое море и главная фишка: лежбища морских котиков. Это зрелище, ради которого точно стоит встать пораньше. По пути заедете на мореферму, где за 500 рублей можно посмотреть, как выращивают устриц и гребешков, а за 1400 – плотно пообедать. В меню плов из морепродуктов, мидии в устричном соусе, гребешок, устрицы и уха. Организаторы обещают даже огненное шоу.

Если восемь часов для вас много, есть вариант покороче. Вечерняя экскурсия (0+) на катере длится всего два часа. Вы проплывете под арками Золотого и Русского мостов, увидите Токаревский маяк, набережную Цесаревича, а при хорошей погоде полюбуетесь закатом над городом. Отправление тоже от Токаревской кошки, место встречи – в 500 метрах от кафе «Краб Хаус».

А еще 9 мая в 17:00 стартует пешеходная экскурсия «Лабиринты китайской Миллионки» (12+) от музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Это не про войну, но про удивительную историю Владивостока. «Миллионка» – бывший китайский квартал, где в конце XIX века жила чуть ли не половина населения города. Там были свои законы, харчевни, театры и, говорят, не самые легальные заведения. Вы пройдете по узким улочкам, заглянете во дворы, куда туристы обычно не попадают, и услышите истории о том, как жил старый Владивосток. Только учтите: экскурсия состоится, если наберется группа от пяти человек.

Но есть и сухопутные экскурсии. Для любителей животных и природы есть экскурсия в Приморский сафари-парк, бухту Стеклянная и мыс с двухтысячной купюры. Вас ждут тигры и гималайские медведи, косули и птицы-эндемики – те дикие звери, которые обитают в условиях, максимально приближенных к природным. Длительность мероприятия – шесть часов.

Насладиться красотой можно и на полуострове Гамова. Площадка включает в себя посещение бухты Теляковского и острова Томящегося сердца. Гид расскажет, чем уникальна местная природа и как в приморских заповедниках спасают самую редкую крупную кошку в мире. В бухте Теляковского гостям покажут пейзажи краснокнижных сосен, скалистых обрывов и бирюзового моря.

10 мая в час дня Приморская сцена Мариинского театра проводит театральную экскурсию (6+). Зрителям покажут закулисье: костюмерные и бутафорские цеха, системы сценической механизации, кулуары оркестра. Расскажут историю Мариинки и особенности репертуара приморской сцены. Длится удовольствие от часа 15 минут до полутора часов. Увидеть, как рождается магия театра, всегда интересно.

Ну и куда без классики? В Музее Города каждый день в 11, 13, 15 и 17 часов проходят обзорные экскурсии (12+). Длятся полтора часа, билет стоит от 450 до 550 рублей.

И еще один вариант для тех, кто хочет объехать остров Русский, но не любит качку: индивидуальная пятичасовая экскурсия на автомобиле (0+). Гид покажет Русский мост, кампус ДВФУ, бухты Чернышева и Ахлестышева, Назимовскую батарею, мысы Шмидта и Тобизина. Расскажет про серфинг, реликтовое озеро Глуздовского и при необходимости оставит вас у Океанариума. Группа до семи человек, можно с детьми.

Если вы любите музыку, вам прямая дорога в Приморскую краевую филармонию. Там запланирована целая серия концертов на майские праздники. Уже 7 мая в Большом зале пройдет концерт «А нам нужна одна Победа!» (6+). Выступит Тихоокеанский симфонический оркестр под руководством Сергея Шебалина, дирижировать будет Отабек Расулов. В программе – «Темная ночь», «Синий платочек», «Катюша», «Смуглянка», «Жди меня» и, конечно, «День Победы». Продлится концерт 1,5 часа – идеально, чтобы проникнуться атмосферой.

8 мая тоже в филармонии, но уже в Малом зале, покажут спектакль «В шесть часов вечера после войны» (6+). Это не просто концерт, а целая постановка с песнями «Вечный огонь», «Махнем не глядя», «В городском саду играет духовой оркестр» и «Казаки в Берлине». Исполняют их лауреаты международных конкурсов.

Главное событие состоится 9 мая – концерт «И снова победный май» (6+). Начало в шесть вечера в Малом зале филармонии. На сцене выступят лауреаты международных конкурсов Юлия Макеич, Валерия Ахатова, Николай Буров и вокальное трио «Грация». Программа обещает быть яркой и интересной.

Филармония продолжит радовать гостей и 10 мая. В полдень там пройдет концерт «Стояли, как солдаты, города-герои» (6+). Особенность этого выступления – народное пение в исполнении Ольги Андреевой и ансамбль русских народных инструментов «Садко» с баянами, домрами и балалайками. А в шесть вечера того же дня состоится концерт «Песни Фронтовых бригад» (6+). Там вспомнят традицию, когда артисты приезжали выступать на передовую прямо под пулями. В программе – «Смуглянка», «Пора в путь-дорогу», «На безымянной высоте», «Валенки» и даже «Яблочко».

Любителям театра и трогательных историй стоит заглянуть на Большую сцену Театра кукол. Там покажут спектакль «Можно попросить Нину?» (12+) по рассказу Кира Булычева. Не думайте, что это что-то наивное – история невероятно сильная. Представьте: взрослый мужчина в 1972 году случайно дозванивается по телефону в блокадный Ленинград, в 1941-й. На том конце провода – 13-летняя девочка, которая мерзнет у остывающей буржуйки. И как объяснить ей, что войны больше нет и в холодильнике полно еды? История трогает до слез, так что советуем запастись платочками.

