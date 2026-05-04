Два часа «заводили» сердце вновь: врачи вернули к жизни мужчину, потерявшего три литра крови из-за удара ножом в сердце во Владивостоке

Настоящее чудо совершили приморские врачи, буквально вытащив с того света пострадавшего человека. Поздней ночью во Владивостокскую клиническую больницу № 4 доставили 35-летнего мужчину с ножевым ранением прямо в сердце. Что произошло – пока неясно, да и думать об этом хирургам было некогда. Пациент находился в критическом состоянии – врачи боролись за его жизнь больше двух часов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранение пришлось в правый желудочек. Мужчина потерял около трех литров крови – это почти все, что есть в человеке.

«Кровь скапливалась в перикарде и сдавливала сердце, что представляло прямую угрозу жизни. Операция длилась более двух часов – хирурги ушили рану и остановили кровотечение. Пациенту также потребовалось переливание крови», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Сейчас пострадавший находится уже в хирургическом отделении, где идет на поправку и готовится к выписке. Но расслабляться рано: после лечения ему предстоит наблюдение у кардиолога и хирурга.

