Вылетевший зуб вернули на место: упавшей с велосипеда девочке вернули целостность челюсти в Приморье

Родители нашли выбитый зуб и привезли ребенка в клинику

В Приморском крае семье пришлось экстренно обращаться за помощью к стоматологам. Девочка 2018 года рождения каталась на велосипеде – и неудачно упала, произошел полный вывих зуба. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для родителей это были секунды настоящего шока. Но они не растерялись. Первым делом взрослые нашли утраченный зуб – он лежал там же, на месте падения. Его подняли с земли и помчались с ребенком в детское отделение Краевой стоматологической поликлиники. От момента травмы до порога учреждения прошло 30 минут. И эта скорость стала спасительной. При такой травме любое промедление сводило бы шансы на восстановление к нулю.

В поликлинике к работе подключились сразу несколько профильных специалистов. Стоматолог-хирург, детский стоматолог и ортодонт работали вместе с медицинскими сестрами. Сначала врачи обработали рану, потом провели эндодонтическое лечение – и лишь после этого приступили к основному этапу спасения.

«После обработки раны врачи приняли решение о реплантации – возвращении зуба на свое место. Специалисты восстановили положение зуба и зафиксировали его. Благодаря слаженным действиям специалистов зуб удалось сохранить и восстановить его функцию», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Вернуть потерянный зуб обратно получилось не только из-за профессионализма врачей. Без быстрой реакции семьи, которая успела привезти ребенка в первые же минуты после происшествия, медицина могла бы оказаться бессильна.

Сейчас зуб сохранен, а его функция полностью восстановлена. Специалисты напоминают, что во время езды на велосипедах и самокатах всегда нужно использовать защитную экипировку, чтобы свести к минимуму риск подобных травм. Если же избежать беды не удалось, пострадавших нужно сразу доставить в больницу, ведь своевременное обращение за помощью значительно повышает шансы на успешное восстановление.

