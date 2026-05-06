"Бессмертный полк" пройдет по центральным улицам Владивостока. Фото: Мария Смитюк

Владивосток готовится к одному из самых трогательных и значимых событий Дня Победы. Как и вся страна, город замрет в минуте молчания и озарится праздничным салютом, но самым пронзительным моментом 9 мая по традиции станет шествие «Бессмертного полка». Сотни горожан с портретами своих отцов, дедов и прадедов пройдут по улице Светланской, чтобы лично сказать «спасибо» героям, которых с нами уже нет. О том, во сколько начинается построение, где оперативно изготовить штендер и как принять участие в цифровой версии акции – в материале «Комсомольской правды» – Владивосток».

Во сколько начнется «Бессмертный полк» во Владивостоке 9 мая 2026 года

Официальные мероприятия во Владивостоке начнутся с парада войск Тихоокеанского флота. Сразу после того, как по главной улице города проедут боевые машины и пройдут расчеты военнослужащих, в колонну встанут наследники Победы.

Сбор участников «Бессмертного полка» объявлен на 9:00 утра у остановки «Серая лошадь» (Алеутская, 19а). В 10 утра колонна начнет движение по традиционному маршруту: поднимется по Светланской, свернет на набережную Цесаревича и финиширует у мемориала «Боевая слава ТОФ».

Предварительная запись не нужна – прийти может любой желающий. Единственная просьба организаторов – по возможности заламинировать портрет, чтобы дождливый майский ветер не испортил лицо ветерана. Оптимальный размер фотографии – формат А3 (30х40 см).

Где изготовить фото для «Бессмертного полка» во Владивостоке 9 мая 2026 года

Времени до праздника остается все меньше, но сделать аккуратный, устойчивый к непогоде портрет еще можно. Во Владивостоке работает десяток точек, где за один день напечатают фото, обработают снимок и предложат удобную ручку-держатель.

На Океанском проспекте, 140, предлагают простую ретушь и печать на плотном картоне. Комплект с ламинацией и жесткой ПВХ-ручкой обойдется в 600 руб. Более легкий вариант – 400 руб. (с пластиковой ручкой). Работает компания в режиме «одного дня», но с 1 по 9 мая возможны задержки из-за загрузки.

На Алеутской, 45а, и на проспекте 100-летия Владивостока, 51, прием заказов идет в живую очередь. Печать фотографии А3 – бесплатно, но сканирование, если нет электронной версии снимка, стоит 50 руб., кадрирование и текст – от 100 до 300 руб. Ламинирование – 150 руб., готовый штендер – 350 руб. (А3).

На Луговой, 21а (1-й этаж, павильон №40, «Цветочный Пассаж») отдают готовый транспарант с ретушью за 1200 руб. Обещают работу без выходных.

В копи-центре на Некрасовской, 88а полный комплект штендера стоит 1200 руб. В цену уже включены сканирование, обрезка и вставка фото в шаблон. Ретушь — по оценке дополнительно.

На Русской, 94а, портрет печатают прямо на пластике методом УФ-печати. Стоимость – от 1200 руб. Сканирование и текст – бесплатно. Можно сделать один штендер на двух или трех героев сразу.

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» во Владивостоке 9 мая 2026 года

Для тех, кто не сможет выйти в колонну, а также для семей, которые только сейчас нашли фото своих ветеранов в архивах, во Владивостоке действует цифровой формат акции. Подать заявку на участие в онлайн-«Бессмертном полку» можно до 6 мая включительно.

Сделать это легко на сайте 2026.polkrf.ru или через мини-приложения в соцсетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «МАКС»). В личном кабинете нужно загрузить фото ветерана, написать его имя, звание и, если захотите, поделиться семейной историей. Все анкеты проверят историки – это защищает акцию от фейков и ошибок.

Онлайн-шествие стартует 9 мая в 12:00 по местному времени. Трансляцию отобразят на сайте акции и на уличных экранах. Первыми в «цифровой колонне» пойдут дальневосточники, а затем эстафета памяти подхватит всю страну. Завершится она в Калининградской области.

