Уроки удэгейского ввели в обязательную программу в школе села Красный Яр Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Указом президента РФ Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России. Одной из его целей является сохранение уникального многообразия культур нашей страны. Фундамент любой традиции – язык. Удэгейский, некогда изучаемый известным путешественником, этнографом и востоковедом Владимиром Арсеньевым, сегодня находится на гране исчезновения. В быту на нем почти не говорят, а передача его из поколения в поколение была прервана еще в советские годы. Корреспондент «КП» – Владивосток» отправился в Красный Яр, чтобы увидеть, как усилия педагогов-энтузиастов помогают спасать удэгейскую речь от полного забвения.

Уникальный язык

Язык – важнейший элемент любой культуры, связывающий поколения и передающий уникальный взгляд народа на мир. Без него сохранение культуры – не в музейной, а в «живой» ее форме, передающейся от одного представителя этноса другому – становится крайне проблематичным.

В этом смысле удэгейский язык делает свои «последние вздохи» – с каждым годом число людей, общающихся на нем в быту, неукоснительно снижается. Так, по данным переписей, в 1989 году языком владели 462 человека, а спустя 21 год их количество сократилась более чем в четыре раза – до 103 человек.

Видео: Элина Иванова В быту, в семьях удэгейский почти не используется, поэтому дети учат язык преимущественно только по учебникам

Большая часть носителей проживала в Приморском крае, в том числе в селе Красный Яр. Сейчас среди его жителей уже не найти тех, кто свободно изъясняется на родном языке. Представители старшего поколения помнят некоторые фразы, но ввести их в обиход не могут – дети и внуки их не поймут, а среди ровесников нет согласия в том, как должен звучать язык.

«На бытовом уровне, в семьях сейчас не разговаривают на удэгейском языке. Максимум – знают только отдельные слова. К примеру, нож по-удэгейски – кусигэ. Но даже охотники употребляют русские слова и, например, на копье никто не говорит гида», – рассказала преподаватель удэгейского языка Александра Уза.

Александра Леонидовна Уза – учитель родного языка в школе №15 села Красный Яр Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Год назад в местной школе № 15 ввели обязательное изучение родного языка. Занятия проходят у учеников со второго по седьмой класс, в следующем году предмет хотят ввести и в программу восьмого класса. Учреждение имеет статус федеральной площадки по изучению удэгейского. Как рассказала Александра Леонидовна, возрождать язык предков – очень непростая задача.

«Я считаю, что возрождение удэгейского языка – одно из самых важных занятий в моей жизни, ведь я сама удэгейка, но это очень сложно. Раньше можно было сходить к бабушкам и дедушкам, которые разговаривают на этом языке – занимались этим и ученые из других стран – но сейчас носителей языка у нас почти не осталось. Кроме того, не все из них идут на контакт», – поделилась учитель.

Такие таблицы, помогающие запомнить удэгейские слова, развешаны по всей школе Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы дать подрастающему поколению представление о том, как должен звучать родной язык, Александра Леонидовна не раз приглашала оставшихся его носителей на уроки к детям. Но пожилые односельчане отказывались – иногда из-за плохого самочувствия, а иногда признавались, что не видят смысла делиться своими знаниями. «Все равно будете говорить неправильно», – приводит их слова педагог.

Как исчезал удэгейский язык?

Первые исследования удэгейского языка были проведены во второй половине XIX века. Ученые составляли списки слов, воспринятых ими на слух, признавая, что оригинальное произношение невозможно передать с помощью нашего алфавита. Большой шаг в его изучении в начале XX века сделал знаменитый исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев, создав «Русско-орочский словарь».

В первые десятилетия советской власти в рамках политики коренизации для бесписьменных языков национальных меньшинств начали массово создавать алфавиты – в основном на основе латиницы. Для удэгейцев в начале 1930-х ее изобрел советский лингвист и этнограф Евгений Шнейдер. Но уже с середины 30-х языковая государственная политика сменилась на противоположную – языки малых народов начали спешно переводить на кириллицу. Шнейдер успел разработать новый вариант удэгейского письма, но вскоре ученого репрессировали, его труды не использовались, и удэгейский язык снова стал бесписьменным.

«Тогда язык начали запрещать. Например, моей маме – ей сейчас 60 лет – запрещали в школе разговаривать на удэгейском. Старшее поколение перестало передавать его детям, и тогда пошел упадок», – рассказала Александра Уза.

Разные сферы употребления удэгейского сократились до единственной – семьи. Со временем и дома люди начали говорить по-русски, и называть русскими именами детей. Сейчас в селе всего несколько человек носят национальные имена. К счастью, удэгейцам удалось сохранить хотя бы свои фамилии.

«До здешних народов – самых малочисленных, которые в тайге затерялись, – это не дошло. А вот Якутию, Чукотку, Камчатку коснулось – у всех коренных народов там фамилии русские. Людям просто переделывали их, когда меняли документы», – пояснил Алексей Кудрявцев – директор национального парка «Бикин», одной из целей которого является сохранение культур коренных народов на данной территории.

Возобновлять изучение удэгейского начали только в середине 1970-х годов – издавали словари, учебные пособия, восстанавливали работы Арсеньева. Но вернуть язык в сферы повседневного употребления удэгейцев уже было невозможно.

В 2009‑м Александр Канчуга совместно с японскими лингвистами перевел на удэгейский повесть Антуана де Сент‑Экзюпери «Маленький принц» Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Последним жителем села, который мог свободно изъясняться на родном языке, был писатель и переводчик Алесандр Канчуга. Он собирал и записывал фольклор на удэгейском языке и сам же выполнял перевод на русский. Совместно с японскими лингвистами он издал собственное произведение на удэгейском в девяти частях – «Автобиографическую повесть», а также множество детских сказок. Сегодня любой желающий может прочесть его труды в сельской библиотеке.

Библиотекарь – Надежда Дункай, племянница удэгейского писателя Николая Дункая, в честь которого названо учреждение Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Язык играет большую роль в сохранении удэгейской культуры, потому что у нас много сфер деятельности, в которых должен использоваться язык – например, национальные виды спорта», – считает Александра Уза.

Одной из таких дисциплин является «Залигэ». Это азартная командная игра, название которой переводится как «таймень», а смысл ее в том, чтобы поймать куклу из осоки на острогу. Подрастающие удэгейцы играют в нее с удовольствием, и даже выезжают в краевую столицу, где в командном противостоянии обучают всех желающих. Интерес молодежи к своей культуре дает надежду на то, что язык предков не забудется и когда-нибудь вновь зазвучит на улицах Красного Яра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«В лесу дома, а в деревне – в гостях»: как помогают сохранить культуру удэгейцев и нанайцев в Приморье

Коренные народы стали опорой крупнейшего нацпарка на Дальнем Востоке (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Обсудить опубликованные истории: Telegram; Одноклассники, MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.