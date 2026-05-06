Указом президента РФ Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России. Одной из его целей является сохранение уникального многообразия культур нашей страны. Фундамент любой традиции – язык. Удэгейский, некогда изучаемый известным путешественником, этнографом и востоковедом Владимиром Арсеньевым, сегодня находится на гране исчезновения. В быту на нем почти не говорят, а передача его из поколения в поколение была прервана еще в советские годы. Корреспондент «КП» – Владивосток» отправился в Красный Яр, чтобы увидеть, как усилия педагогов-энтузиастов помогают спасать удэгейскую речь от полного забвения.
Язык – важнейший элемент любой культуры, связывающий поколения и передающий уникальный взгляд народа на мир. Без него сохранение культуры – не в музейной, а в «живой» ее форме, передающейся от одного представителя этноса другому – становится крайне проблематичным.
В этом смысле удэгейский язык делает свои «последние вздохи» – с каждым годом число людей, общающихся на нем в быту, неукоснительно снижается. Так, по данным переписей, в 1989 году языком владели 462 человека, а спустя 21 год их количество сократилась более чем в четыре раза – до 103 человек.
Большая часть носителей проживала в Приморском крае, в том числе в селе Красный Яр. Сейчас среди его жителей уже не найти тех, кто свободно изъясняется на родном языке. Представители старшего поколения помнят некоторые фразы, но ввести их в обиход не могут – дети и внуки их не поймут, а среди ровесников нет согласия в том, как должен звучать язык.
«На бытовом уровне, в семьях сейчас не разговаривают на удэгейском языке. Максимум – знают только отдельные слова. К примеру, нож по-удэгейски – кусигэ. Но даже охотники употребляют русские слова и, например, на копье никто не говорит гида», – рассказала преподаватель удэгейского языка Александра Уза.
Год назад в местной школе № 15 ввели обязательное изучение родного языка. Занятия проходят у учеников со второго по седьмой класс, в следующем году предмет хотят ввести и в программу восьмого класса. Учреждение имеет статус федеральной площадки по изучению удэгейского. Как рассказала Александра Леонидовна, возрождать язык предков – очень непростая задача.
«Я считаю, что возрождение удэгейского языка – одно из самых важных занятий в моей жизни, ведь я сама удэгейка, но это очень сложно. Раньше можно было сходить к бабушкам и дедушкам, которые разговаривают на этом языке – занимались этим и ученые из других стран – но сейчас носителей языка у нас почти не осталось. Кроме того, не все из них идут на контакт», – поделилась учитель.
Чтобы дать подрастающему поколению представление о том, как должен звучать родной язык, Александра Леонидовна не раз приглашала оставшихся его носителей на уроки к детям. Но пожилые односельчане отказывались – иногда из-за плохого самочувствия, а иногда признавались, что не видят смысла делиться своими знаниями. «Все равно будете говорить неправильно», – приводит их слова педагог.
Первые исследования удэгейского языка были проведены во второй половине XIX века. Ученые составляли списки слов, воспринятых ими на слух, признавая, что оригинальное произношение невозможно передать с помощью нашего алфавита. Большой шаг в его изучении в начале XX века сделал знаменитый исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев, создав «Русско-орочский словарь».
В первые десятилетия советской власти в рамках политики коренизации для бесписьменных языков национальных меньшинств начали массово создавать алфавиты – в основном на основе латиницы. Для удэгейцев в начале 1930-х ее изобрел советский лингвист и этнограф Евгений Шнейдер. Но уже с середины 30-х языковая государственная политика сменилась на противоположную – языки малых народов начали спешно переводить на кириллицу. Шнейдер успел разработать новый вариант удэгейского письма, но вскоре ученого репрессировали, его труды не использовались, и удэгейский язык снова стал бесписьменным.
«Тогда язык начали запрещать. Например, моей маме – ей сейчас 60 лет – запрещали в школе разговаривать на удэгейском. Старшее поколение перестало передавать его детям, и тогда пошел упадок», – рассказала Александра Уза.
Разные сферы употребления удэгейского сократились до единственной – семьи. Со временем и дома люди начали говорить по-русски, и называть русскими именами детей. Сейчас в селе всего несколько человек носят национальные имена. К счастью, удэгейцам удалось сохранить хотя бы свои фамилии.
«До здешних народов – самых малочисленных, которые в тайге затерялись, – это не дошло. А вот Якутию, Чукотку, Камчатку коснулось – у всех коренных народов там фамилии русские. Людям просто переделывали их, когда меняли документы», – пояснил Алексей Кудрявцев – директор национального парка «Бикин», одной из целей которого является сохранение культур коренных народов на данной территории.
Возобновлять изучение удэгейского начали только в середине 1970-х годов – издавали словари, учебные пособия, восстанавливали работы Арсеньева. Но вернуть язык в сферы повседневного употребления удэгейцев уже было невозможно.
Последним жителем села, который мог свободно изъясняться на родном языке, был писатель и переводчик Алесандр Канчуга. Он собирал и записывал фольклор на удэгейском языке и сам же выполнял перевод на русский. Совместно с японскими лингвистами он издал собственное произведение на удэгейском в девяти частях – «Автобиографическую повесть», а также множество детских сказок. Сегодня любой желающий может прочесть его труды в сельской библиотеке.
«Язык играет большую роль в сохранении удэгейской культуры, потому что у нас много сфер деятельности, в которых должен использоваться язык – например, национальные виды спорта», – считает Александра Уза.
Одной из таких дисциплин является «Залигэ». Это азартная командная игра, название которой переводится как «таймень», а смысл ее в том, чтобы поймать куклу из осоки на острогу. Подрастающие удэгейцы играют в нее с удовольствием, и даже выезжают в краевую столицу, где в командном противостоянии обучают всех желающих. Интерес молодежи к своей культуре дает надежду на то, что язык предков не забудется и когда-нибудь вновь зазвучит на улицах Красного Яра.
