Праздничный салют во Владивостоке обещает стать запоминающимся зрелищем Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

День Победы – один из самых значимых праздников в России, и Владивосток традиционно отмечает эту дату торжественно и масштабно. Завершающим аккордом празднования 81-й годовщины Великой Победы станет праздничный салют, который озарит небо над городом. «КП – Владивосток» рассказывает, когда и где лучше всего посмотреть фейерверк 9 мая 2026 года во Владивостоке.

Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2026

Праздничный салют в честь Дня Победы – это не просто красочное зрелище, а символ благодарности поколению победителей и дань памяти тем, кто отстоял мирное небо над головой. Во Владивостоке фейерверк традиционно становится кульминацией дня: после торжественных церемоний, парада и концертов город готовится к завершающему праздничному аккорду.

В 2026 году организаторы обещают масштабное шоу с использованием современных пиротехнических технологий. Многоцветные залпы, световые эффекты и синхронизация с музыкальным сопровождением создадут неповторимую атмосферу праздника. Салют станет достойным завершением дня, наполненного памятью, гордостью и единением.

Когда пройдет салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2026

Праздничный фейерверк начнется в 22:00 по местному времени. Это традиционное время для салютов в День Победы во многих городах России, и Владивосток не исключение. Продолжительность шоу обычно составляет 10-15 минут, в течение которых небо над городом озарят сотни ярких залпов.

Синоптики прогнозируют, что к вечеру 9 мая во Владивостоке установится благоприятная погода без осадков, что позволит насладиться зрелищем в полной мере. Однако стоит учитывать, что в приморской столице погода переменчива, поэтому рекомендуется следить за актуальными прогнозами и одеваться соответственно.

Где посмотреть салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2026

Салют во Владивостоке в день Победы – одно из самых запоминающихся зрелищ, которые точно запомнятся надолго. В прошлом году фейерверк запускали сразу из нескольких точек города, и это смотрелось очень эффектно.

Во Владивостоке есть несколько отличных точек для просмотра праздничного салюта. Традиционно лучшие виды открываются с центральных площадей и набережных:

Центральная площадь – здесь обычно собираются тысячи горожан для совместного просмотра. Атмосфера праздника, живое общение и отличный обзор делают это место одним из самых популярных.

Набережная Спортивной гавани – открытое пространство у воды обеспечивает прекрасный панорамный вид на небо. Это идеальный вариант для семей с детьми и тех, кто предпочитает более спокойную обстановку.

Сопки и возвышенности города – для любителей уединенных мест подойдут смотровые площадки на сопках, откуда открывается вид на центральную часть города и акваторию залива.

Улица Светланская и прилегающие районы – во многих точках центра города будет видно фейерверк, поэтому необязательно находиться на специальных площадках.

Ранее «КП» писала, что расписание общественного транспорта 9 мая изменится во Владивостоке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.