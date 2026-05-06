Владивосток уже скоро отметит знаменательную дату - 81 год Победе в Великой Отечественной войне. В городе пройдут праздничные мероприятия, которые начнутся с парада и закончатся салютом. Важно заранее учитывать, что расписание общественного транспорта во Владивостоке 9 мая 2026 года будет скорректировано, а ряд маршрутов изменит направление движения.
Движение автобусов во Владивостоке 9 мая 2026 изменится с 07:00 часов. В это время на главной площади пройдет Парад Победы, в связи с чем перекроют центральные улицы. Общественный транспорт поедет по следующим маршрутам:
Со стороны площади Луговой:
— на «Авангарде» автобусы 9 мая во Владивостоке будут поворачивать направо и двигаться по улице Пушкинской;
— на остановке «ДВГТУ» — разворачиваться и следовать в обратном направлении.
Автобусы 9 мая во Владивостоке, которые поедут со стороны «Маяка»:
— будут разворачиваться на улице Посьетской;
— далее двигаться обратно по улице Бестужева.
Маршруты от Первой и Второй Речки в сторону центра и ж/д вокзала:
— в районе ТЦ Clover House автобусы 9 мая во Владивостоке будут поворачивать налево;
— далее следовать в обратном направлении по Океанскому проспекту.
