Тромб перекрыл сосуд на 99 процентов: китайского туриста с инфарктом спасли в Приморье

Экстренная операция на сердце потребовалась иностранцу в Приморье

Жгучая боль не отпускала, но мужчина упорно ждал, что она пройдет сама. В Находкинскую городскую больницу поступил 35-летний гражданин Китая с инфарктом. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

До обращения за медицинской помощью мужчина больше четырех часов терпел боль в груди. Когда он все же оказался в руках врачей, последствия долгого ожидания сразу дали о себе знать.

«Состояние пациента резко ухудшилось уже в стационаре – развилось опасное нарушение сердечного ритма», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Врачи оперативно провели реанимационные мероприятия и восстановили работу сердца с помощью дефибриллятора. Медики успели применить разряд тока и вернули человеку нормальный пульс.

После обследования выяснилось, что одна из коронарных артерий была почти полностью перекрыта тромбом – на 99 процентов. Это создавало высокий риск гибели сердечной мышцы и требовало немедленного вмешательства.

Операция прошла в экстренном порядке: специалисты восстановили кровоток и предотвратили тяжелые последствия инфаркта. Закупоренный сосуд удалось спасти. Уже через 10 дней пациента выписали из стационара. Сейчас он чувствует себя намного лучше и продолжает восстанавливаться.

Рентгенхирургическая служба в Находкинской больнице создана в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Ежегодно специалисты выполняют около 600 высокотехнологичных операций пациентам с инфарктами и инсультами. Врачи помогают жителям Находки и соседних районов, а в экстренных случаях – и гостям региона.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

