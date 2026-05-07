Продавили череп младенцу и затянули с кесаревым: суд поставил точку в деле о страшной травме грудничку во время родов на Камчатке

Состояние малыша было настолько серьезным, что ему срочно потребовалась помощь в медицинском учреждении Санкт-Петербурга

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес решение по резонансному делу о врачебной ошибке, которая привела к тяжелым последствиям для младенца. Суд обязал Камчатский краевой родильный дом выплатить компенсацию морального вреда семье пострадавшего ребенка. Общая сумма взысканий превысила три миллиона рублей, что стало одной из самых значительных выплат в регионе по подобным искам. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Петропавловск-Камчатского городского суда.

Инцидент произошел весной 2023 года, когда роженица поступила в медицинское учреждение. В ходе естественных родов возникли осложнения, требовавшие экстренного хирургического вмешательства, однако кесарево сечение было проведено с серьезной задержкой. Спустя неделю после появления на свет состояние новорожденного резко ухудшилось. Врачи обнаружили вдавленный перелом черепа и судорожный синдром, после чего малыша экстренно перевезли в специализированную клинику Санкт-Петербурга.

Независимые медицинские экспертизы, назначенные судом, подтвердили наличие системных нарушений в работе акушеров. Специалисты установили, что операция действительно была необходима, но ее затягивание вкупе с недочетами в ведении документации стали решающими факторами. Выявленные дефекты оказания помощи оказали прямое влияние на здоровье младенца, спровоцировав развитие тяжелых неврологических патологий, требующих длительной реабилитации.

Оценив совокупность доказательств и экспертные заключения, судья полностью удовлетворил требования родственников. Родителям малыша назначена компенсация по полтора миллиона рублей каждому, бабушки с обеих сторон получат по 200 тысяч рублей. Судебная инстанция учла степень моральных страданий семьи, которая на протяжении длительного времени боролась за жизнь и восстановление здоровья ребенка.

Представители родильного дома не признали исковые требования и сохранили за собой право обжаловать вердикт в течение 30 дней.

