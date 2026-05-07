Мальчик умер, его сестра в больнице: что известно о смерти ребенка от невыясненной инфекции в приморском поселке Ярославский

Приехавшим на вызов медикам осталось только констатировать смерть ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сестра десятилетнего мальчика, который скончался в поселке Ярославский Хорольского округа от пока не установленной инфекции, в ближайшее время вернется домой. А по факту смерти ребенка следственные органы возбудили уголовное дело, о результатах расследования которого доложат лично руководителю СК России Александру Бастрыкину. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на минздрав Приморского края и СУ СК России по Приморскому краю.

Девочка, госпитализированная с легкими проявлениями назофарингита, находится в стационаре Хорольской центральной районной больницы в удовлетворительном состоянии. Рядом с ребенком постоянно находится отец. По информации минздрава Приморского края, при сохранении положительной динамики пациентку планируют выписать уже завтра.

В инфекционном отделении под наблюдением специалистов также остаются еще несколько человек с незначительными симптомами, однако их состояние оценивается как стабильное, угрозы для здоровья нет. Медицинский персонал контролирует самочувствие всех госпитализированных в круглосуточном режиме. Новых случаев заболевания в населенном пункте не выявлено, эпидемиологическая обстановка остается под полным контролем.

Напомним, трагедия произошла 3 мая 2026 года. Мальчик 2015 года рождения почувствовал недомогание еще 30 апреля, однако родители не стали обращаться за медицинской помощью. Когда бригада скорой помощи прибыла по вызову, им оставалось только констатировать смерть ребенка.

Предварительный диагноз «менингококковая инфекция» пока не подтвержден лабораторно, результаты исследований ожидаются. По данному факту следственные органы СК России по Приморскому краю проводят проверку, а глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования в центральный аппарат.

В поселке Ярославский продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий под контролем минздрава, Роспотребнадзора и прокуратуры.

«Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, своевременности и полноте оказания ребенку медицинской помощи, а также законности принятого процессуального решения», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, в округе обследованы все контактные лица, 22 человека привиты по эпидемиологическим показаниям, назначена химиопрофилактика.

«Новых заболевших в населенном пункте не выявлено. Все контактные привиты, им проводится химиопрофилактика», – отметили в пресс-службе минздрава Приморья.

Ежедневный мониторинг состояния жителей проводят педиатры и терапевты. Прокуратура взяла на контроль соблюдение законодательства о несовершеннолетних и своевременность оказания медицинской помощи.

Ранее «КП» писала, что на Камчатке продолжают расследовать дело о заражении младенца ВИЧ-инфекцией.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.