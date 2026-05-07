На Камчатке продолжают расследовать дело о заражении младенца ВИЧ-инфекцией

На Камчатке продолжается расследование уголовного дела в отношении персонала роддома, который подозревают в заражении новорожденного ВИЧ-инфекцией около четырех лет назад. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Камчатскому краю.

В СК отметили, что расследование ведется по статье 293 УК РФ (халатность). Известно, что оба родителя ребенка неоднократно сдавали тесты на ВИЧ – до беременности, во время вынашивания и после родов – и все результаты были отрицательными.

Малышка родилась недоношенной на 32-й неделе и сразу была помещена в изолированный бокс, где получала питание через зонд. Мать не допускали к ребенку в период пребывания в реанимации, что исключает бытовой путь передачи инфекции. Следователи изучают все этапы оказания медицинской помощи, чтобы установить, при каких обстоятельствах произошло заражение и кто несет за это ответственность.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль.

Ранее «КП» писала, что суд взыскал 3,4 миллиона рублей с роддома на Камчатке за травму новорожденного.

