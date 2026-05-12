Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В океанариумах Приморья можно встретить удивительное создание - леопардовую мурену Gymnothorax undulatus. Этот хищник с пятнистым окрасом почти незаметен среди кораллов и камней, что делает его настоящим призраком подводного мира. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».
Чтобы мурены чувствовали себя как дома, специалисты обустроили для каждой отдельный «домик» - грот или укромное укрытие. Безопасность для рыбы важнее всего.
«Для мурены очень важно ощущать себя в безопасности. Для этого они прячутся в расщелинах, выставляя голову наружу. А ночью выходят на охоту», - рассказали в Приморском океанариуме.
Гибкое тело, похожее на змеиное, позволяет мурене заползать в самые узкие щели рифа. Но главная ее особенность - умение договариваться. Эти рыбы объединяются в пары с груперами и устраивают совместные поиски жертв. Групер преследует добычу в открытой воде, а мурена тем временем блокирует пути отступления внутри рифа. Слаженная работа двух хищников повышает шансы на успех.
Видео: Приморский океанариум/@primorsky_aquarium
Сам окрас мурены - не просто украшение. Пятна помогают ей оставаться незамеченной и в кораллах, и на каменистом дне. В Приморском океанариуме создали все условия, чтобы эти редкие гости чувствовали себя в безопасности. Посетители могут наблюдать за их повадками: как они прячутся в гротах, высовывая головы, и как ловко маневрируют в водной толще. Интерес к этим созданиям среди гостей не угасает.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Кадры, от которых теплеет на душе: фотографии цветущего острова Фуругельма опубликовали в Приморье
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.