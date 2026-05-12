Они прячутся в расщелинах, выставляя голову наружу Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В океанариумах Приморья можно встретить удивительное создание - леопардовую мурену Gymnothorax undulatus. Этот хищник с пятнистым окрасом почти незаметен среди кораллов и камней, что делает его настоящим призраком подводного мира. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Чтобы мурены чувствовали себя как дома, специалисты обустроили для каждой отдельный «домик» - грот или укромное укрытие. Безопасность для рыбы важнее всего.

«Для мурены очень важно ощущать себя в безопасности. Для этого они прячутся в расщелинах, выставляя голову наружу. А ночью выходят на охоту», - рассказали в Приморском океанариуме.

Гибкое тело, похожее на змеиное, позволяет мурене заползать в самые узкие щели рифа. Но главная ее особенность - умение договариваться. Эти рыбы объединяются в пары с груперами и устраивают совместные поиски жертв. Групер преследует добычу в открытой воде, а мурена тем временем блокирует пути отступления внутри рифа. Слаженная работа двух хищников повышает шансы на успех.

Видео: Приморский океанариум/@primorsky_aquarium Мурены обитают в Приморском океанариуме

Сам окрас мурены - не просто украшение. Пятна помогают ей оставаться незамеченной и в кораллах, и на каменистом дне. В Приморском океанариуме создали все условия, чтобы эти редкие гости чувствовали себя в безопасности. Посетители могут наблюдать за их повадками: как они прячутся в гротах, высовывая головы, и как ловко маневрируют в водной толще. Интерес к этим созданиям среди гостей не угасает.

