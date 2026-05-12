«Тогда от верхового услышали страшное слово «война»: 100-летний ветеран из Владивостока рассказал, какой ценой досталась Победа

Николай Москаленко принимает поздравления со 100-летним юбилеем. Фото: Администрация Владивостока.

С каждым годом все дальше Великая Отечественная, и все меньше в живых тех, кто помнит, какой ценой была отвоевана Победа. Их юные души опалило пламенем войны. Они знают, что значит отдавать всего себя на благо Родины. После Победы строили семьи, творили, вкладывали всю свою силу в труд, став тем несокрушимым стержнем, на котором держится наша страна. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда» - Владивосток».

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Николай Москаленко 9 мая отметил вековой юбилей и по-прежнему вдохновляет окружающих. По традиции свой день рождения встретил на торжествах в центре Владивостока, посвященных Дню Победы. Ничто не помешает Николаю Яковлевиче разделить этот момент с боевыми товарищами. Они поднимут фронтовые сто грамм за столом в Адмиральском сквере. Он давно стал местом встречи ветеранов и тех, кто хочет выразить им свою благодарность за Победу.

В день рождения отправиться на торжества в честь Победы – незыблемая традиция. Фото: Администрация Владивостока.

Николай Москаленко принимал многочисленные поздравления. Слышал восхищенное: «Вот это да!100 лет! Живая история». Все, кто находится рядом с Николаем Яковлевичем понимают – перед тобой необыкновенный человек.

К поздравлениям уважаемого именинника присоединились губернатор Приморского края Олег Кожемяко, командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина и глава Владивостока Константин Шестаков.

- От всей души поздравляю нашего дорого ветерана с днем рождения и от имени всех горожан хочу вручить ему медаль «За заслуги перед городом Владивостоком».

ПОМНЮ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ, КАК ВЧЕРА

Жизненный путь Николая Яковлевича - яркий пример беззаветной любви к Родине, мужества, стойкости и преданности делу. Простой мальчишка из села Черниговка Приморского края стал одним из тех, на кого ровняются поколения. Совсем юным сопровождал эшелоны с военной техникой до Москвы. В 1945 году на торпедных катерах участвовал в боях против милитаристской Японии на Корейском полуострове. После войны продолжил военную службу, которой отдал 43 года. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией». Его парадный китель неподъемный от наград. Их более 30-ти.

Парадный китель ветерана трудно подъемный от тяжести наград. Фото: Ирина ФАСОВА.

Сегодня годы дают о себе знать. Ветеран сокрушается: память подводить стала, но первый день войны помнит хорошо.

«Мы группой молодых ребят работали в поле, заготавливали сено для скота. Смотрим, на лошади верхом кто-то быстро скачет в нашу сторону. Потом над кухней, где наш повар кашеварил, взметнулся красный флаг. Обычно так нам давали знать, что обед готов. Можно подкрепиться, чуть отдохнуть. Но мы понимаем, что обеда еще далеко, солнце к зениту даже не добралось. Вот тогда от верхового услышали страшное слово «война», - рассказывает Николай Яковлевич.

СУДЬБУ ОТЦА НЕ ЗНАЕТ ДО СИХ ПОР

Его отец в колхозе был главным бухгалтером, очень образованный человек по деревенским меркам. Ушел на фронт в 42-м году. Больше его никогда не видели. Как позже удалось выяснить, он пропал без вести во время Сталинградской битвы. Война забрала и двух старших братьев Николая. В семье было восемь детей. Коля – третий.

О том, что отец скорее всего погиб, он узнал, когда учился в ремесленном училище во Владивостоке, где изучал автомобильный транспорт.

«Голодное было время. Хорошо, нас, пацанов, по доброте душевной подкармливала одна женщина. Она работала на хлебозаводе», - с теплой улыбкой вспоминает ветеран.

Потом Николай работал на ремонтном заводе ТОФ на Второй Речке.

«Помню, как пришел приказ срочно готовить машины для фронта – полуторки. Под руководством нашего мастера Морозова работали день и ночь. Потом меня и еще несколько ребят направили сопровождать эшелон с военным транспортом в Москву. Там попали под бомбежку. Мне чуть ногу не оторвало. Долго лечился в госпитале», - рассказывает Москаленко.

ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ КОМАНДУЮЩЕГО ТОФ

В 17 лет его призвали в Красную Армию, попал в учебный отряд флота. Восстанавливать жизненный путь помогает дочь ветерана Тамара Николаевна.

«Военная судьба кидала по разным кораблям. Папа рассказывал и про службу, и про быт. Говорил, что был большим аккуратистом, форма всегда в образцовом порядке. Ответственный, дисциплинированный. В машинах прекрасно разбирался. Долгое время служил в комендантской роте воинской части на Русском. До 1987 года был начальником автомобильной инспекции Владивостокского гарнизона. Еще ему доверили очень важную работу - быть личным водителем у тогдашнего командующего ТОФ Николая Кузнецова. На такую должность берут лучших из лучших», - говорит дочь ветерана.

Николай Москаленко с дочерью Тамарой у своего дома. Фото: Ирина ФАСОВА.

ГЛАВНОЕ – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Как дожить до ста лет и сохранить бодрость духа? С ответом снова помогает Тамара Николаевна.

«Во-первых, папа всегда следил за здоровьем. Никогда не курил, не пил, хотя застолья очень любил, был душой компании. Семейные праздники – это значит много песен под баян. Папа прекрасно играл на баяне. Пару лет назад ездили с ним в санаторий в Шмаковку. Он первым делом - с вопросом к организаторам культурного досуга: «Почему нет баяниста? Не порядок». Сам уже не сыграет, но руководить, дирижировать – это с удовольствием», - улыбается Тамара Николаевна.

Всю жизнь главным принципом Николай Москаленко считал помощь людям. «Сам уже был на пенсии, но откликался на любую просьбу родных, знакомых. Да его и просить не надо было. Он и нас, детей, учил быть отзывчивыми, добрыми. Для кого-то это сегодня, может, прозвучит чуть наивно, но вот такой наш папа. Бывало, с ним обходились не очень справедливо. Но зла на людей никогда не держал, умел прощать. Это не каждому дано», - уверена Тамара Николаевна.

ЛЮБОВЬ ДЛИНОЙ В 70 ЛЕТ

С женой Валентиной Николай Москаленко был вместе 70 лет. Жили душа в душу. Такое нечасто встретишь. Валентина Семеновна ушла в 90 лет. До этого долго и тяжело болела.

«Папа сам ухаживал за мамой. Никому ее не перепоручал, никаких домов престарелых или сиделок. Это даже не обсуждалось», - продолжает дочь ветерана.

Николай Яковлевич и сегодня сам хозяйничает в своей квартире: наводит порядок по мере сил, кашеварит на кухне.

«Борщ у папы самый вкусный на свете», - гордится Тамара Николаевна.

Конечно, возраст сказывается, ходить стало тяжелее. Но Николай Яковлевич все равно не сидит на месте: выбирается на улицу, в магазин.

Особый день – 9 Мая. О том, что это его день рождения, вспоминает во вторую очередь. Главное – священный День Победы. Обязательно отправляется на парад.

«За мной глава администрации всегда присылает машину. Уважают меня. Значит, не зря я прожил жизнь», - рассуждает ветеран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Кто-то постоянно порывается донести мои сумки. Но я и сам могу!»: как живет старейший подводник России, которому идет 103-й год, во Владивостоке

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.