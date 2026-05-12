Сохранить популяцию малого полосатика помогли его размеры Фото: "Земля леопарда"/@amurleo_land

Государственные инспекторы Дальневосточного морского заповедника во время планового обхода акватории на катере повстречали необычного гостя - малого полосатика, которого также называют китом Минке. Животное не испугалось лодки. Наоборот, оно несколько раз показывалось из воды, словно «заявляя» охране о своем присутствии. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сотрудникам дирекции заповедников «Земля леопарда» удалось снять лишь второе появление: кит оказался слишком быстрым и непредсказуемым. Занырнув в одном месте, он тут же выныривает в другом, что сильно усложнило видеофиксацию.

По словам экспертов, кит Минке приплыл в эти воды не случайно. В акваторию заповедника массово заходит стайная рыба - корюшка, сельдь, которые составляют основной рацион этого животного. Кстати, именно этим малый полосатик отличается от своих более крупных родственников.

«Такой рацион является особенностью малого полосатика, поскольку другие полосатики – синий кит, сейвал, финвал, кит Брайда – несмотря на более крупные размеры, питаются зоопланктоном», - рассказали в национальном парке «Земля леопарда».

Видео: "Земля леопарда"/@amurleo_land Инспекторы сняли на видео маленького полосатика в Приморье

Сохранить популяцию малого полосатика помогли его размеры: в середине прошлого века пострадали почти все крупные виды китов из-за интенсивной китобойни. А вот Минке был не интересен китобоям как раз из-за своих размеров.

Сотрудникам дирекции заповедников «Земля леопарда» удалось снять лишь второе появление Фото: "Земля леопарда"/@amurleo_land

Дальневосточный морской заповедник образован в 1978 году. С 2021 года он находится под управлением дирекции заповедников «Земля леопарда». Почти полвека здесь охраняют уникальную природу. В акватории водятся дальневосточный трепанг, гигантский осьминог, пятнистая нерпа. Из редких рыб - мохнатоголовые собачки, акула катран. А на острове Фуругельма, самой южной точке России, гнездится малая колпица - одна из редчайших птиц в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Холод пробирал до костей, сковывая движения: мужчина 12 часов провел в ледяной воде, поддерживая жизнь попавшей в сети морской свинье на Сахалине

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.