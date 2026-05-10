Дмитрий половину суток поддерживал животное

В Корсаковском районе ночью местный житель Дмитрий заметил в Анивском заливе обыкновенную морскую свинью, которая запуталась в жаберной сети. Мужчина не стал ждать утра и сразу зашел в ледяную воду и начал освобождать животное. Несколько часов он провел в заливе один, рискуя заработать переохлаждение, но дождался подмоги. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Для местных жителей была объявлена тревога: ослабленному и обезвоженному животному срочно требовалась рыба - китообразные получают воду только из пищи, так что кормление было критически важно. Пропитание быстро привезли.

Спасенному китообразному Дмитрий дал трогательное имя Гаврюша. Волонтер нашел через интернет сочинский центр помощи дельфинам «Дельфа» из Сочи, а местные специалисты быстро подключили сахалинскую группу «Друзья океана». Первым на место приехал руководитель группы Вячеслав Козлов, а утром подтянулись и другие добровольцы.

Гаврюшу выпустили в открытое море

«Дмитрий сразу освободил ее от сетки и позвонил за консультацией в Центр помощи дельфинам «Дельфа»», - рассказали в группе спасения.

Дмитрий провел в холодной воде 12 часов

К обеду Гаврюша уже начал самостоятельно плавать вокруг спасателей. Он немного пострадал: Дмитрий заметил, что у него был поврежден плавник. Волонтеры аккуратно сопроводили его на лодке на большую глубину, подальше от рыболовных неводов. После этого они еще некоторое время наблюдали за животным. Убедившись, что морская свинья уверенно уходит в открытое море и не возвращается к берегу, операцию завершили. Спасатели вернулись в Южно-Сахалинск обветренные и уставшие, но радостные. Главная угроза для таких животных - рыболовные снасти, и Гаврюше крупно повезло встретить неравнодушных людей.

Спасенное животное прозвали Гаврюшей

На Сахалине спасли морскую свинью

