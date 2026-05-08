Старая травма годами вызывала мучительную боль: мужчина из Владивостока пять лет ходил с опухолью, которая срослась с нервом в руке

Операция длилась более двух часов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостокскую клиническую больницу №2 обратился пациент с жалобой на боль в руке. Мужчина повредил предплечье больше пяти лет назад - тогда обошлось без серьезного лечения, рана зажила, остался только рубец. Но спустя годы в этом месте стали появляться простреливающие боли, а под кожей нащупалось уплотнение. Обследование показало: невринома - опухоль, растущая из оболочки нерва. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

«Опухоль находилась прямо внутри нерва, как будто «вплетена» в него. Нужно было удалить ее очень аккуратно, чтобы не потерять чувствительность руки», - объяснил нейрохирург Вячеслав Щербаков.

Операция длилась более двух часов. Врачи действовали ювелирно, с использованием микрохирургической техники. Им удалось полностью иссечь новообразование, не повредив нервные волокна.

Результат превзошел ожидания: уже на следующий день после операции боли исчезли, а функции кисти сохранились полностью. Пациент выписан домой без неврологического дефицита.

Врачи напоминают: даже давние травмы могут дать осложнения спустя годы. Любая боль или уплотнение в области старого рубца - повод обратиться к неврологу или нейрохирургу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

О страшном диагнозе стало известно четыре года спустя: на Камчатке ищут виновных в заражении младенца ВИЧ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.