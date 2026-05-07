О страшном диагнозе стало известно четыре года спустя: на Камчатке ищут виновных в заражении младенца ВИЧ

По версии следствия, заражение малолетнего ребенка вирусом иммунодефицита человека стало возможным в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи

На Камчатке продолжается расследование шокирующего дела о заражении новорожденной девочки ВИЧ-инфекцией. Родители узнали о страшном диагнозе только спустя четыре года после рождения ребенка, когда понадобились дополнительные анализы перед операцией. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Приморскому краю.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«По версии следствия, заражение малолетнего ребенка вирусом иммунодефицита человека стало возможным в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи и допущенных грубых нарушений со стороны медицинских работников родильного дома и отделения патологии краевой детской больницы», – отметили в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Обстоятельства дела пока вызывают много вопросов. Оба родителя неоднократно сдавали тесты на ВИЧ – до беременности, во время вынашивания и после родов – и все результаты были отрицательными. Малышка родилась недоношенной на 32-й неделе, ее сразу поместили в изолированный бокс с питанием через зонд. Мать не допускали к ребенку в реанимацию, что практически исключает бытовой путь передачи инфекции.

В настоящее время следователи завершили судебно-медицинскую экспертизу и работают с документацией. Специалисты намерены установить точную причинно-следственную связь между действиями врачей и заражением ребенка.

Расследование дела уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления Камчатского края и руководителя СК России Александра Бастрыкина.

