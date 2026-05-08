Шары, фотокамеры и большие бутылки оставить дома: жителям Владивостока напомнили, что нельзя приносить на парад 9 мая

Входные группы с металлодетекторами установят в десяти местах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В День Победы центр Владивостока станет зоной повышенной безопасности. Проход на праздничные площадки будет только через специальные входные группы с металлодетекторами. Такие рамки установят в десяти местах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Так, проверять посетителей праздника будут в следующих местах:

- на перекрестке улиц Алеутской и 1-й Морской;

- на улице Светланской в районе дома № 20 около музея имени Арсеньева;

- на перекрестке улиц Адмирала Фокина и Алеутской;

- на перекрестке улицы Адмирала Фокина и Океанского проспекта;

- на перекрестке улиц Уборевича и Светланской возле ГУМа;

- на пересечении улиц Уборевича и Береговой;

- на лестницах с центральной площади на Корабельную Набережную;

- на виадуке к площадке к правительству Приморского края;

- на проезде к парковке правительства Приморского края и у входа в Адмиральский сквер.

Список запрещенных к проносу на парад вещей немаленький. Не пропустят не только с оружием или ножами, но и с аэрозольными баллончиками, петардами и файерами. Нельзя будет принести продукты питания, любые жидкости, а также стеклянные и пластиковые бутылки. Вода разрешена только в пластиковой таре до 0,5 литра. Экстремистская символика, маски, бронежилеты, вейпы и электросамокаты тоже под запретом. Не пустят и с животными, кроме собак-поводырей.

«Для обеспечения безопасности граждан проход к праздничным площадкам в центре города будет осуществляться через входные группы», – предупредили в администрации города.

Запрещены также пауэрбанки и профессиональная фототехника (исключения - аккредитованные представители СМИ), любые сыпучие вещества, беспилотники и даже воздушные шары.

В случае угрозы жителям города советуют звонить по телефонам правоохранительных органов и МЧС:

- УФСБ России по Приморскому краю: 8 (423) 221-72-12;

- УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 249-04-91;

- ГУ МЧС России по Приморскому краю: 8 (423) 243-28-27.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Незабываемое зрелище: День Победы во Владивостоке завершится праздничным салютом

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.