Отнесли в больницу на руках: во Владивостока двое девятиклассников спасли мужчину в тяжелом состоянии

В Приморье двое учеников девятого класса школы № 6 Владивостока спасли жизнь незнакомому мужчине, потерявшему сознание на улице. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Подростки обнаружили пострадавшего в крайне тяжелом состоянии и, понимая, что скорая помощь может не успеть, приняли решение действовать самостоятельно. Счет действительно шел на минуты, поэтому школьники не стали ждать врачей и буквально на руках перенесли человека в ближайшее медицинское учреждение.

Инцидент произошел неподалеку от учебного заведения, но руководство школы узнало о нем лишь со слов заведующей терапевтическим отделением поликлиники № 1 Ларисы Назаровой. Она пыталась найти ребят, скромно скрывшихся после спасения.

Вскоре удалось установить личности героев – ими оказались Артем Кравцов и Никифор Пак. Несмотря на юный возраст, подростки проявили выдержку и доставили пострадавшего в клинику на улице Леонова, где медики сразу же приступили к реанимационным мероприятиям.

«Если бы они прошли мимо, он бы просто умер. Состояние пациента было крайне тяжелым. Ему оказали здесь неотложную помощь и отправили в больницу», – рассказали в школе, где учатся мальчики.

После стабилизации жизненных показателей мужчину экстренно перевели в стационар для дальнейшего лечения, а врачи подтвердили, что своевременное вмешательство подростков стало решающим фактором в спасении его жизни.

Администрация Владивостока официально выразила благодарность Артему и Никифору за мужество, ответственность и готовность прийти на помощь в критический момент. Их поступок стал примером для всего города, доказав, что неравнодушие и решительность не зависят от возраста.

