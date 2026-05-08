Скорая Владивостока выполнила более 2,6 тысячи вызовов за неделю

За минувшую неделю бригады Владивостокской скорой медицинской помощи выполнили 2665 выездов к пациентам. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на официальный канал ССМП Владивостока.

Из них 673 случая потребовали экстренного реагирования, еще 1992 обращения носили неотложный характер, а 326 вызовов завершились без оказания помощи – пациенты отказались от услуг медиков или отсутствовали дома на момент приезда бригады.

Наиболее частыми поводами для обращения стали несчастные случаи – 276 вызовов, за ними следуют острые нарушения мозгового кровообращения и проблемы с сердцем. За семь дней скорая выезжала к 71 пациенту с инсультом, 67 – с острым коронарным синдромом и девяти – с инфарктом миокарда. Также медики оказывали помощь 19 пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

В службе напомнили, что экстренный вызов оправдан при угрозе жизни – нарушениях дыхания или кровообращения, сильных болях, травмах, отравлениях, ожогах и кровотечениях.

