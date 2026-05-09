Машины с портретами героев проехали по тундре в окрестностях Анадыря Фото: Правительство Чукотского автономного округа.

В преддверии 9 мая в окрестностях Анадыря состоялась уникальная патриотическая акция. Водители тяжелой арктической техники впервые организовали «Бессмертный полк» в условиях северной тундры. Колонна мощных внедорожников пересекла заснеженные просторы: на каждой машине были закреплены портреты героев Великой Отечественной войны. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Связь поколений: от каюров до водителей вездеходов

Колонна гигантских машин с портретами ветеранов прошла по заснеженной тундре

Инициатива автопробега принадлежит самим водителям, которые обеспечивают круглогодичную логистику в округе. Они подчеркивают прямую историческую связь своей работы с тяжелым трудом северян в годы войны.

«В годы войны жители Чукотки самоотверженно работали в тылу, снабжая фронт оловом и продовольствием. Каюры на собачьих упряжках перевозили грузы из оленеводческих хозяйств на точки сбора», – рассказывают организаторы мероприятия.

Сегодня в регионе используют современные вездеходы, чтобы доставлять все необходимое в труднодоступные населенные пункты.

Жители почтили память родных, воевавших за Родину Фото: Правительство Чукотского автономного округа.

«У многих наших водителей родные сражались за Родину. Мы решили почтить память всех героев и теперь планируем проводить такой заезд ежегодно, чтобы вовлекать молодежь и сохранять историю», – добавляют инициаторы акции.

Личная память экипажей

Для участников пробега выезд в тундру с портретами предков стал личным долгом. Водитель вездехода Владислав Сизоков провез по бездорожью портрет своего отца-фронтовика, прошедшего тяжелейшие сражения.

«Мой отец прошел всю войну пулеметчиком с самого первого дня. Вернулся домой в сорок пятом после ранения. У него два ордена Славы, медали за отвагу, за оборону Сталинграда и Ленинграда. Такие акции необходимы, чтобы молодежь помнила», – рассказал Владислав Сизоков.

По словам организаторов, дебютный заезд прошел успешно. Ожидается, что в следующем году к арктическому «Бессмертному полку» присоединится значительно больше экипажей специальной техники.

«Бессмертный полк» на арктической технике Фото: Правительство Чукотского автономного округа.

Программа Дня Победы в округе

Чукотский автономный округ географически первым в России встречает День Победы. Заезд вездеходов открыл череду праздничных мероприятий. 9 мая в населенных пунктах региона пройдут классические пешие шествия «Бессмертного полка» и Парады Победы. Кроме того, для жителей организованы праздничные концерты, тематические выставки о героях и благотворительные ярмарки, направленные на поддержку участников специальной военной операции.

