Шествие «Бессмертного полка» началось после парада Фото: Павел ЗАЙЦЕВ.

Шествие «Бессмертного полка» началось во Владивостоке после парада. Сотни людей вышли на центральные улицы города с портретами родных и близких, которые сражались за Победу. Мы публикуем прямую трансляцию «Бессмертного полка» 9 Мая 2026 во Владивостоке.

10:43 - шествие «Бессмертного полка» началось, его открывает церемониальный отряд барабанщиц.

Фото: Анна ТЕЛЫШЕВА.

10:45 - на центральную улицу вносят 80-метровую Георгиевскую ленту площадью 640 квадратных метров.

10:48 - в строю курсанты Морского государственного университета.

Видео: Анна ТЕЛЫШЕВА Шествие «Бессмертный полк» началось в центре Владивостока

10:50 - вносят школьные знамена, на которых вышиты имена Героев. Всего их было соткано 18, одно отправилось в Порт-Артур.

Фото: Анна ТЕЛЫШЕВА.

10:53 - в шествии принимают участие первые лица города и края. Они несут портреты своих родных и близких, которые сражались за Победу.

Фото: Павел ЗАЙЦЕВ.

10:55 - центральная улица заполнилась портретами Героев. За каждой фотографией стоит история, стоят подвиги людей, доблестно сражавшихся за Победу.

10:59 - колонне не видно конца. Портреты, флаги, знамена - жители Владивостока с гордостью несут не просто фотографии, а память о своих Героях.

Видео: Анна ТЕЛЫШЕВА Шествие «Бессмертного полка» во Владивостоке

11:01 - шествие завершилось, звучит: «Слава народу-победителю! С Днем Великой Победы!».

11:03 - жителей Владивостока приглашают на мероприятия, посвященные Дню Победы.

Видео: Анна Телышева «Бессмертный полк» прошел по центральным улицам Владивостока

В ТЕМУ:

Когда город вспоминает Победу: рассказываем, как Владивосток отметит 9 Мая

В объезд перекрытых дорог: стало известно, как изменятся маршруты общественного транспорта 9 мая во Владивостоке

Равнение на парад: опубликована схема перекрытия дорог во Владивостоке на 9 мая

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.