Шествие «Бессмертного полка» началось во Владивостоке после парада. Сотни людей вышли на центральные улицы города с портретами родных и близких, которые сражались за Победу. Мы публикуем прямую трансляцию «Бессмертного полка» 9 Мая 2026 во Владивостоке.
10:43 - шествие «Бессмертного полка» началось, его открывает церемониальный отряд барабанщиц.
10:45 - на центральную улицу вносят 80-метровую Георгиевскую ленту площадью 640 квадратных метров.
10:48 - в строю курсанты Морского государственного университета.
10:50 - вносят школьные знамена, на которых вышиты имена Героев. Всего их было соткано 18, одно отправилось в Порт-Артур.
10:53 - в шествии принимают участие первые лица города и края. Они несут портреты своих родных и близких, которые сражались за Победу.
10:55 - центральная улица заполнилась портретами Героев. За каждой фотографией стоит история, стоят подвиги людей, доблестно сражавшихся за Победу.
10:59 - колонне не видно конца. Портреты, флаги, знамена - жители Владивостока с гордостью несут не просто фотографии, а память о своих Героях.
11:01 - шествие завершилось, звучит: «Слава народу-победителю! С Днем Великой Победы!».
11:03 - жителей Владивостока приглашают на мероприятия, посвященные Дню Победы.
