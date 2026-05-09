Построение колонны началось в 9:00 у остановки «Серая лошадь».

Сразу после торжественных мероприятий в честь Дня Победы по центральным улицам Владивостока прошагала колонна «Бессмертного полка». Сотни людей – от мала до велика – собрались у здания «Серая лошадь» на Алеутской, чтобы встать в один строй с теми, кого уже нет. С портретами отцов и матерей, дедов и бабушек, с гвоздиками в руках и георгиевскими лентами на груди они прошли по улице Светланской, затем по набережной Цесаревича до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Подробнее – в материале «Комсомольской правды» – Владивосток».

Построение колонны началось в 9:00 у остановки «Серая лошадь». Предварительная регистрация не требовалась – прийти мог любой желающий. Люди несли портреты своих родных и близких, внесших вклад в Великую Победу, а также гвоздики и флажки. Шествие возглавили барабанщицы, за ними следовали курсанты МГУ им. Невельского и Дальрыбвтуза. Военнослужащие пронесли 80-метровую георгиевскую ленту. В колонне также шли те, кто нес полотнище из более 150 лоскутов с вышитыми именами героев – оно было создано неравнодушными детьми и родителями во Владивостоке.

80-метровую Георгиевскую ленту несут правнуки героев. Фото: Анна ТЕЛЫШЕВА.

«В уютных и шумных классах школ, детских садов, долгими вечерами дома, под тихий шепот семейных воспоминаний творилось настоящее волшебство памяти. Дети вместе с родителями брали в руки лоскуты ткани и вышивали на них имена, которые гремят, как набат. А потом настал момент единения – эти разрозненные лоскуты срастили в единое полотнище», – рассказал ведущий праздника.

В строй «Бессмертного полка» встали тысячи жителей и гостей города. Фото: Анна ТЕЛЫШЕВА.

После первых лиц Приморского края в строй «Бессмертного полка» встали тысячи жителей и гостей города.

«Этот полк – память о тех, кто не щадил жизни ради нашего с вами завтра, – обратился к собравшимся ведущий. – Он олицетворяет стальной стержень русского характера, мужество, что не знает границ, стойкость, что не сломить ураганом, и непокоренный дух народа-победителя».

Среди участников шествия были те, кто нес не просто портреты, а целые семейные истории. Дмитрий Гранкин рассказал о трех своих героях: бабушке Анне, которая всю войну возила командира на машине и под обстрелами выводила его из огня; о дедушке Иван Соболеве, служившем в разведке; и Алексее Бабенко – ветеране войны с Японией.

Дмитрий Гранкин с семьей и портретами ветеранов. Фото: Анна ТЕЛЫШЕВА.

«Командир всегда ездил с семьей, – поделился Дмитрий историей своей бабушки. – Она спрашивала: «Почему?» Он отвечал: «Если мы должны погибнуть, то сразу все, а не чтобы кто-то один». Вот так бабушка моя всю войну командирскую машину под обстрелами водила».

Наталья Иванова пришла с портретами двух близких: брата отца – Александра Иванова, который погиб в Германии, накануне Победы, и деда Карпа Кицюка, вернувшегося с войны в 1945-м.

«8 мая погиб брат моего отца, как раз 9-го уже Победа, – со слезами на глазах рассказала Наталья Иванова. – Он там похоронен, в городе Кобленц».

Наталья Иванова со своими героями. Фото: Анна ТЕЛЫШЕВА.

Шествие завершилось у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», где люди возложили цветы и почтили память павших минутой молчания. «Бессмертный полк» во Владивостоке вновь доказал: память о войне жива в каждой семье, в каждом сердце.

